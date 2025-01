Alcoa Brasil é reconhecida como Top Employer pelo terceiro ano consecutivo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Empresa se destaca entre as melhores empregadoras do mundo, com foco em práticas de gestão de pessoas e compromisso com diversidade e inclusão

São Paulo, janeiro de 2025 – A Alcoa, líder global na produção de alumínio, recebeu pelo terceiro ano consecutivo o certificado Top Employer 2025, concedido às empresas que demonstram excelência nas políticas de recursos humanos e práticas de gestão de pessoas. A certificação é resultado da participação da companhia na Pesquisa de Melhores Práticas de RH, desenvolvida a partir de uma metodologia global que avalia 20 subtópicos, como estratégia de pessoas, ambiente de trabalho, aquisição de talentos, aprendizagem, bem-estar e diversidade e inclusão. A Alcoa está entre as 73 organizações brasileiras reconhecidas neste ano, parte de um grupo de mais de 2.400 empresas certificadas em 125 países com uma comunidade de mais de 13 milhões de colaboradores ao redor do mundo.

“Receber a certificação Top Employer pelo terceiro ano consecutivo é um reconhecimento significativo do nosso compromisso contínuo com a excelência em gestão de pessoas. Este selo de qualidade reflete os nossos esforços em criar um ambiente de trabalho inclusivo, inovador e acolhedor, onde os nossos colaboradores podem desenvolver todo o seu potencial”, destaca Marcelo Freire, diretor de Recursos Humanos da Alcoa no Brasil. “Acreditamos que investir em nossos talentos é fundamental para o sucesso sustentável da empresa e para o fortalecimento das comunidades onde atuamos”.

O anúncio das empresas vencedoras foi realizado pelo Top Employers Institute, no último dia 16 de janeiro, em São Paulo (SP).

Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com mais de 17 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “Agir com integridade”, “Trabalhar com excelência”, “Cuidar das pessoas” e “Liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

Sobre o Top Employers Institute

Com mais de 30 anos de atuação, o Top Employers Institute é autoridade global na certificação de excelência em gestão de pessoas. A instituição já certificou mais de 2.300 organizações em 121 países e regiões, impactando positivamente a vida de mais de 12 milhões de colaboradores ao redor do mundo. O seu programa de certificação se baseia em um inventário das melhores práticas em recursos humanos, apoiado em evidências e auditado de forma independente. Desenvolvida a partir de uma metodologia global, a pesquisa cobre seis dimensões de RH divididas em diferentes tópicos, como Marca Empregadora, Aquisição de Talentos, Desenvolvimento de Carreira, Bem-Estar, Engajamento e Sustentabilidade.