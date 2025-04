Alcoa Brasil é reconhecida no LinkedIn Top Companies 2025 como uma das melhores empresas para desenvolver a carreira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Empresa entra pela primeira vez no ranking, ocupando a 17ª posição entre as 25 melhores do país

São Paulo, 10 de abril de 2025 – A Alcoa Brasil conquistou um importante reconhecimento: foi eleita uma das 25 melhores empresas para desenvolver a carreira no Brasil, segundo o LinkedIn Top Companies 2025. A companhia integra pela primeira vez o ranking na categoria de empresas com mais de 5.000 funcionários, já alcançando a 17ª colocação entre organizações de grande porte que se destacam por oferecer oportunidades reais de crescimento profissional aos seus colaboradores.

O levantamento, elaborado anualmente pelo LinkedIn, avalia empresas com base em oito pilares fundamentais, como: avanço na carreira, estabilidade, oportunidades de aprendizagem, cultura empresarial, diversidade de gênero, engajamento com os colaboradores, afinidade com a empresa e presença de talentos.

A conquista reforça o compromisso contínuo da Alcoa com uma cultura baseada em valores sólidos, acolhimento, inclusão e inovação, colocando as pessoas no centro da estratégia de negócios. A empresa investe fortemente em programas de capacitação, iniciativas de diversidade e inclusão e trilhas de carreira, além de ambientes de trabalho seguros, colaborativos e inspiradores.

“Estar entre as empresas mais desejadas para desenvolver uma carreira no Brasil é um reflexo direto do nosso propósito e da forma como valorizamos as pessoas. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo ao criar um ambiente onde todos podem crescer, se sentir respeitados e construir trajetórias significativas”, destaca Marcelo Freire, diretor de Recursos Humanos.

Com operações em diversos estados brasileiros, a presença da Alcoa entre as empresas listadas demonstra a solidez da cultura organizacional e o reconhecimento da marca empregadora no Brasil. Acesse a lista completa do ranking neste link.

Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); dois escritórios: São Paulo (SP) e Poços de Caldas (MG); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com 17 mil colaboradores, diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

Sobre o LinkedIn Top Companies

O LinkedIn Top Companies é considerado um dos rankings mais relevantes do Brasil quando o tema é empregabilidade e desenvolvimento profissional. A lista anual destaca as 25 melhores empresas para crescer profissionalmente no país a partir de uma metodologia baseada em dados exclusivos do LinkedIn, que avalia organizações em todo o mundo. Publicado pelo LinkedIn Notícias, o ranking funciona como um guia para ajudar profissionais a identificarem as melhores empresas para desenvolver as suas carreiras.