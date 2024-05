Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Investimentos em descarbonização, gestão consciente de resíduos e economia circular oferecem ao mercado produtos mais verdes e essenciais para a transição energética

Poços de Caldas, maio de 2024 – Referência global na produção de alumínio, a Alcoa completa 59 anos de atuação responsável no Brasil, no dia 14 de maio, com investimentos inovadores que adaptam as suas três unidades operacionais – Juruti (PA), Alumar (MA) e Poços de Caldas (MG) – para o processo de transição energética.

Somando R$ 1,3 bilhão nos últimos dois anos, os investimentos em projetos sustentáveis envolvem diferentes frentes de transformação, que partem da extração da bauxita e passam pelo processo de refino e redução, para substituir o uso de combustíveis fósseis e contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas. Um dos principais objetivos é alcançar a ambição de Net Zero (zero emissão de gases de efeito estufa) até 2050.

Em Poços de Caldas (MG), primeira unidade da Alcoa no Brasil, as taxas de emissões de carbono já caíram 30% em relação a 2019. O resultado é reflexo de investimentos em tecnologia e inovação, como reciclagem de alumínio no processo produtivo, operação de caldeiras elétricas na Refinaria e a implementação do Filtro Prensa no processo de disposição de resíduos de bauxita a seco.

“A Alcoa Brasil nasceu em Poços de Caldas, por isso é extremamente importante reforçar nossa atuação responsável nos territórios onde estamos presentes, destacando a essencialidade do alumínio no dia a dia das pessoas e também como metal estratégico para a transição energética. Temos papel essencial na neoindustrialização do país, por meio de produtos com menor emissão de CO2 e com a geração de emprego e renda nas regiões onde atuamos”, afirma Fabio Martins, diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com quase 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar o seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração de resíduos de bauxita da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo ainda um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Sobre a Alcoa Brasil

Referência mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e responsabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com 17 mil colaboradores, diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.