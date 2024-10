Alcoa conquista o selo GPTW pela 4ª vez consecutiva

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Reconhecimento reflete práticas de excelência em gestão de pessoas e investimentos consistentes em diversidade e inclusão

A Alcoa, referência global na produção de alumínio, recebeu pelo 4º ano consecutivo o selo de uma das Melhores Empresas para se Trabalhar pelo GPTW – Great Place to Work. O reconhecimento é conferido às empresas que mantêm uma forte cultura organizacional, por meio de uma pesquisa de clima e percepção realizada diretamente com os funcionários. O índice de favorabilidade da companhia ficou acima de 80%, o que reforça a assertividade das suas ações para atrair, valorizar e reter talentos. Entre as práticas mais bem avaliadas pela pesquisa destacam-se os investimentos em diversidade, inclusão e equidade, além do orgulho que as pessoas sentem em trabalhar na empresa.

Anualmente, o GPTW publica mais de 40 rankings, premiando as melhores empresas para se trabalhar nos âmbitos nacional, regional, setorial e temático. Para se ter uma ideia, além de receber o selo GPTW em 2023, a Alcoa também foi destaque nos rankings Brasil, Indústria e nas três regiões onde atua – Norte (Pará), Nordeste (Maranhão) e Sudeste (Minas Gerais).

“Estamos muito contentes em receber, mais uma vez, este reconhecimento. Isso reafirma o nosso compromisso com o tema e comprova que as nossas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão têm tornado os nossos ambientes cada vez mais seguros e propícios para o desenvolvimento profissional das nossas pessoas”, afirma Gabriel Wagner, gerente regional de Diversidade, Equidade e Inclusão.