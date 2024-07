Alcoa de Portas Abertas recebe comunidade da Zona Sul de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Relacionamento com comunidades vizinhas faz parte das ações da empresa

A Alcoa Poços de Caldas mantém um relacionamento próximo e colaborativo com as comunidades onde atua. Para apresentar a sua estrutura, processos, produtos e ações institucionais, além de esclarecer dúvidas, a área de Relações Externas e Comunicação convidou um grupo de moradores e pessoas que trabalham na Zona Sul, área onde está localizada a fábrica, para o Programa Alcoa de Portas Abertas (ADPA), realizado na última quarta-feira, 17 de julho.

Cerca de 15 pessoas passaram o dia na fábrica, onde receberam explicações sobre produtos e suas aplicações, e realizaram um tour pelas operações das áreas de Refinaria, Metal, Áreas de Resíduos de Bauxita (ARBs) e Filtro Prensa – tecnologia que mudou a disposição de resíduo de úmido para seco. A visita também incluiu o Parque Ambiental, área de conservação que a Alcoa Poços mantém na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Retiro Branco.

“Abrir as portas da Alcoa para receber os moradores e trabalhadores da Zona Sul em nosso Programa foi um momento de grande satisfação. Este encontro proporcionou uma oportunidade valiosa para aprimorar nosso diálogo de maneira clara e informativa, marcando um dia especial com uma troca de informações extremamente enriquecedora”, destaca Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas, que afirmou que foi um privilégio recebê-los, fortalecendo as relações já estabelecidas por meio de ações voluntárias e programas.

O grupo avaliou a visita positivamente, como é o caso de Ana de Souza, dona de casa, moradora do Conjunto Habitacional Pedro Afonso Junqueira. “Amei a visita e a recepção que tivemos na Alcoa. Gostei muito de entender mais sobre as Áreas de Resíduo de Bauxita (RBs), por exemplo. Entendi que as operações são realmente seguras”, conclui.

Sobre o Alcoa de Portas Abertas

O Alcoa de Portas Abertas foi criado com o objetivo de apresentar, de forma transparente, os processos e estruturas da Alcoa Poços de Caldas para comunidade, instituições e públicos interessados. Trata-se de uma iniciativa promovida mensalmente pela companhia. Só este ano, cerca de 120 pessoas já participaram do programa.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource.

Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social. Para saber mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0.