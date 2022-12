Alcoa doa máscaras PFF2 para secretaria de saúde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Reiterando a parceria entre a Prefeitura e a Alcoa, a secretaria de Saúde recebeu na manhã desta quarta-feira (21), a doação de 1.250 máscaras PFF2 para proteção da COVID-19. As máscaras doadas pela Alcoa ficarão armazenadas no Almoxarifado Central e serão distribuídas conforme demanda da Unidade de Pronto Atendimento – UPA – e Hospital Margarita Moralles, para serem utilizadas como Equipamento de Proteção Individual pelos servidores.

A secretária de Saúde, Rosilene Faria agradeceu a doação. “Ficamos muito felizes com ações como esta. A Alcoa sempre foi grande parceira da secretaria de Saúde durante a pandemia e mais esta doação mostra que sempre podemos contar com a Empresa.”

A Alcoa foi fundamental na montagem do Hospital de Campanha durante a pandemia da COVID-19, com a doação de equipamentos e EPIs, permitindo prestar assistência de qualidade aos pacientes com sintomas de síndromes gripais.

“Ficamos muito felizes de poder colaborar mais uma vez com a Secretaria de Saúde no combate à COVID-19”, destacou Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas. “Apesar dos avanços, o coronavírus continua provocando novas ondas da doença e é preciso manter certos cuidados, especialmente os profissionais de saúde, para quem estas máscaras são as mais adequadas”.