Alcoa e Associação Bem Viver celebram a inauguração da ampliação do galpão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Doação de R$105 mil possibilitou a expansão do espaço físico da instituição no Jardim Kennedy II

A Alcoa Poços de Caldas participou, na última semana, da inauguração do projeto de ampliação do galpão da Associação Bem Viver de Apoio à Comunidade, realizado com apoio o Instituto Alcoa, por meio do Edital 2023 do Programa de Apoio a Projetos Locais.

A instituição, localizada no bairro Jardim Kennedy II, recebeu, em outubro do ano passado, uma doação de R$ 105 mil para a expansão do espaço físico Esse investimento permitirá a ampliação das oficinas e atividades voltadas para a aprendizagem de novas habilidades, tanto na área educacional quanto na social.

“Com o novo espaço, a Associação Bem Viver poderá oferecer acesso à novas tecnologias da informação para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, promovendo a inclusão social, digital e educacional”, afirma Vivan Mantovani, coordenadora da instituição.

Vivian explica que a entidade atende 65 famílias, propocionando diversas oficinas socioassistenciais, capacitação e minicursos para inserção no mercado de trabalho e geração de renda. Além disso, busca incentivar a permanência na escola e evitar a evasão escolar através de atividades recreativas, culturais e educacionais de cerca de 80 crianças e adolescentes.

De acordo com Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação da Alcoa e líder local do Instituto Alcoa , “a Associação Bem Viver já foi beneficiada por duas ações do programa ACTION, em 2011 e 2018.Em 2020, também foi contemplada com uma campanha no Dia de Doar, que arrecadou agasalhos, alimentos e materiais de higiene pessoal. Essas iniciativas são de extrema importância para a comunidade, pois contribuem significativamente para o bem-estar e a qualidade de vida dos familiares assistidos e, principalmente, para as crianças e adolescentes.”.

As crianças estão satisfeitas com o novo espaço. Representando todos, Valentim Paulino, de 8 anos, destacou que gostou muito da ampliação. “Faço aula de música, desenho e educação física. Com o novo espaço, ficou ainda melhor”, finaliza.

Programa de Apoio a Projetos Locais

O Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa tem como objetivo promover a educação e o desenvolvimento das comunidades onde a Alcoa está presente. A estratégia central do programa é fornecer apoio financeiro a projetos locais desenvolvidos por organizações da sociedade civil e/ou do setor público. As áreas prioritárias são:Educação, com foco no ensino fundamental, e Geração de trabalho e renda, incluindo empreendedorismo e capacitação para o mercado de trabalho.Sobre o Instituto Alcoa Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).