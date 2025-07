ALCOA e Defesa Civil convocam moradores para simulado de emergência

Atualizado em 22 de julho de 2025

A ALCOA, em parceria com a Defesa Civil de Poços de Caldas, realizará um importante simulado de emergência nas barragens da empresa, com o apoio direto da comunidade. A ação tem como objetivo reforçar a cultura de prevenção e oferecer treinamento sobre como agir corretamente em uma situação real de urgência e emergência.

O simulado acontecerá no dia 31 de julho, às 9h da manhã. Durante o exercício, um alerta sonoro será acionado pela equipe da Alcoa e, ao ouvir as sirenes, os moradores devem seguir as placas de sinalização até o ponto de encontro mais próximo.

Como preparação para o evento, a Alcoa promoverá um seminário com a comunidade no dia 28 de julho, às 18h30, no Galpão da Associação Bem-Viver, localizado na Rua Titânio, número 365, no bairro Jardim Kennedy II. O encontro será voltado especialmente aos moradores da ZAS (Zona de Autossalvamento) e vai abordar o Plano de Ação de Emergência (PAE), além de esclarecer dúvidas sobre o simulado.

As empresas destacam a importância da participação dos moradores para garantir que todos estejam preparados para agir com segurança e agilidade, caso uma situação real venha a ocorrer.