Alcoa é reconhecida com selo Top Employer Brasil 2023

A Alcoa, líder mundial na produção de alumínio, acaba de conquistar o certificado Top Employer Brasil 2023, conferido às empresas que alcançam excelência em boas práticas de recursos humanos. A companhia é uma das 57 certificadas no país, ficando acima da média em relação aos programas de contratação e aceleração de carreira voltados para diversidade e inclusão. O anúncio dos ganhadores da certificação, que avaliou 2.052 empresas de 121 países, aconteceu nesta terça-feira, 17 de janeiro, em cerimônia virtual realizada pelo Top Employers Institute.

Este resultado é sustentado por iniciativas que já somam mais de 20 anos de história, iniciadas com a criação do grupo de inclusão de mulheres, a Alcoa Women’s Network (AWN) ou Rede de Mulheres da Alcoa, e que hoje se estendem a ações de recrutamento afirmativo e grupos de inclusão para pessoas pretas e pardas, com deficiência e LGBTQIA+. Programas de desenvolvimento profissional e aceleração de carreira, como o Enable (para pessoas com deficiência), o Advance (para mulheres) e o Leap (para pessoas pretas e pardas) também são exemplos de como a mineradora coloca em prática o valor “cuidar das pessoas”.

Em 2022, a Alcoa realizou ações de recrutamento afirmativo para a contratação de 50 mulheres e 53 pessoas com deficiência para trabalharem na Alumar (Maranhão) e, em seis meses, 12% das mulheres foram promovidas. Além disso, do total de contratações realizadas no ano passado, 85% foram pessoas de grupos sub-representados. A diversidade étnica já representa cerca de 60% do total de colaboradores, o que equivale a um crescimento de 8 pontos percentuais em comparação com 2021.

“Temos um orgulho imenso desta conquista, que é resultado do nosso trabalho contínuo de reconhecimento e valorização das pessoas como parte central da estratégia de negócios. Os números e a certificação só comprovam que estamos no caminho certo: vivendo nossos valores, criando experiências significativas para as nossas pessoas, promovendo ambientes de inclusão, equidade, diversidade e pertencimento, e estimulando protagonismo, desempenho e aprendizado lado a lado com segurança e saúde física e mental”, afirma André Rolim, diretor de Recursos Humanos da Alcoa, reforçando que ética, sustentabilidade, engajamento e carreira também são pontos que contribuíram para o alcance da certificação.

A cerimônia de premiação está marcada para 9 de fevereiro, das 19h às 22h, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, com a presença de lideranças de todas as 57 empresas contempladas no Brasil.

Sobre o Top Employers Institute

Com mais de 30 anos de atuação, o Top Employers Institute é autoridade global na certificação de excelência em gestão de pessoas. A instituição já certificou 1.857 organizações em 123 países e regiões, impactando positivamente a vida de mais de 8 milhões de colaboradores ao redor do mundo.

O seu programa de certificação se baseia em um inventário das melhores práticas em recursos humanos, apoiado em evidências e auditado de forma independente. Desenvolvida a partir de uma metodologia global, a pesquisa cobre seis dimensões de RH divididas em diferentes tópicos, como Marca Empregadora, Aquisição de Talentos, Desenvolvimento de Carreira, Bem-Estar, Engajamento e Sustentabilidade.

Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); quatro escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com mais de 9 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “Agir com Integridade”, “Trabalhar com Excelência”, “Cuidar das Pessoas” e “Liderar com Coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

