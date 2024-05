Alcoa faz apresentação na Câmara Municipal de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foram destacados os processos e as principais contribuições para a cidade e a região

No dia em que comemorou 59 anos de fundação no Brasil, 14 de maio, a Alcoa Poços de Caldas, primeira unidade da companhia no país, fez uma apresentação na Câmara Municipal de Poços de Caldas sobre o suas atividades e papel no compromisso com a cidade e região. O convite foi feito pelo vereador Kleber Silva (Novo) e aprovado por maioria.

A apresentação foi feita por Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação, que falou sobre a importância dos produtos com menor emissão de CO2 e da geração de trabalho e renda na região. “Somos a primeira unidade da Alcoa no Brasil e colaboramos para que a cidade e a região se tornassem um importante polo de desenvolvimento no sul de Minas Gerais. A nossa proximidade com grandes centros e universidades nos torna uma planta-piloto para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias que têm um enorme potencial para transformar a indústria do alumínio”, disse.

A gerente também apresentou cases de atuação responsável, como o programa de reabilitação de áreas mineradas, utilizado como referência para o manual do IBAMA; o Filtro Prensa, tecnologia que transforma resíduo úmido em seco e já com estudos para uso da matéria-prima na indústria cimenteira; a reciclagem de alumínio, que proporciona até 95% de economia de energia quando comparada à produção de alumínio primário e, por fim, o hidrato de baixo carbono, com 60% da produção destinada ao tratamento de água.

“Não podemos deixar de mencionar o impacto financeiro da Alcoa Poços na economia. Só no ano passado injetamos mais de R$ 121,5 milhões nas comunidades locais por meio de salários e demais componentes de remuneração e benefícios, além de R$ 752,8 milhões em contratos com fornecedores em Minas Gerais e R$ 42,3 milhões em impostos federais, estaduais e municipais”, destacou Maria Cristina, que também reforçou os R$ 2,7 milhões em investimentos em ações sociais em Poços de Caldas, Andradas, Divinolândia e Caldas.

A apresentação foi realizada durante a sessão da Câmara, transmitida online, e contou com a participação de Fabio Martins, diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas, que compôs a mesa. Após a apresentação foi aberta a palavra aos vereadores que, durante mais de uma hora, falaram sobre a importância da empresa para a cidade, destacaram as contribuições ao desenvolvimento econômico não só de Poços de Caldas como da região, afirmando que a Alcoa é um exemplo de responsabilidade socioambiental.

“Nós, da Câmara Legislativa, ficamos muito felizes pela Alcoa ter aceitado o convite para fazer a apresentação. Tenho uma admiração muito grande pela Alcoa e, para nós, é motivo de orgulho ter na cidade uma multinacional que gera tantos empregos e promove ações sociais”, afirma Kleber Silva.

Assista à apresentação pelo link: https://www.youtube.com/live/yecmVklHito?si=aVDF0NEKCbiEUYfX&t=13873

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com quase 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração responsável, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social. Saiba mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0