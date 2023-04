Alcoa inicia novas turmas do Programa Cultivando a Mata Atlântica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Programa é realizado desde 2014 pela Alcoa Poços de Caldas e tem como objetivo ampliar o conhecimento de crianças e jovens sobre a realidade ambiental da região e despertá-los para a importância da Mata Atlântica

A Mata Atlântica é um dos biomas de maior diversidade e um dos mais ameaçados do mundo. Estima-se que 90% de sua extensão original, que se estende por 17 estados brasileiros, entre eles, Minas Gerais, está destruída.

Uma das formas de contribuir com a preservação é ampliar o conhecimento de crianças e jovens sobre a realidade ambiental da região e despertá-los para a importância desta floresta tropical. Esse é o objetivo do Programa Cultivando a Mata Atlântica, desenvolvido pela Alcoa Poços de Caldas, que chega ao seu nono ano.

As duas primeiras turmas de 2023, formadas por alunos da Escola Estadual Padrão do Parque das Nações e do CAIC Prof. Arino Ferreira Pinto, já iniciaram suas atividades. O Programa em 2023 atenderá alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental ao segundo ano do Ensino Médio de 10 escolas, sendo seis da Zona Sul de Poços de Caldas, duas de Divinolândia (SP), uma de Andradas (MG) e uma de Caldas (MG).

O Cultivando a Mata Atlântica é desenvolvido desde 2014, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas, Superintendência Regional de Ensino, Fundação Jardim Botânico, Zoo das Aves e Consultoria Enutrium. Os alunos participam de quatro encontros – um por semana – para estudar temas como biodiversidade, biomas, flora e fauna da Mata Atlântica, conservação de recursos naturais (água), importância de preservar a floresta, queimadas, , comércio ilegal de animais, mineração sustentável, reabilitação de áreas mineradas e o alumínio no dia a dia das

pessoas.

Também são realizadas atividades práticas nas trilhas para identificação de espécies arbóreas do bioma Mata Atlântica e de hábitos de animais, além de visita à sala de maquetes, que reproduz o processo de produção do alumínio, no Parque Ambiental da Alcoa Poços de Caldas, além de visitas ao Jardim Botânico e Zoo das Aves. No final, os alunos recebem diploma de participação.

Para Luiz Carlos da Silva, professor de Geografia do CAIC, que acompanhou a turma no primeiro dia de atividade, este Programa é fundamental. “Momento de deixarmos os livros na escola e possibilitar aos alunos aprenderem na prática, sentindo os cheiros e sons da floresta, dos animais e das aves”, ressaltou. “Agradecemos muito pelo convite para participar do Cultivando a Mata Atlântica, uma experiência única”.

O Programa Cultivando a Mata Atlântica faz parte das ações de Educação Ambiental da Alcoa e está alinhado às ações de sustentabilidade da Alcoa. Ao atender as escolas da Zona Sul, região onde a Fábrica da Alcoa está inserida, a empresa incluiu como tema a Segurança de Barragens, para explicar sobre a estrutura de disposição de resíduos, Zona de Autossalvamento (ZAS), descaracterização das áreas, entre outros tópicos importantes sobre a operação.

