Alcoa investe mais de R$ 950 mil em projetos municipais de cultura e esporte

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Por meio das Leis de Incentivo Municipal à Cultura e ao Esporte, 54 iniciativas serão contempladas em Poços de Caldas

Poços de Caldas (MG), fevereiro de 2025 – A Alcoa Poços de Caldas investe R$ 974.274,04 em 54 projetos incentivados nas categorias de Cultura e Esporte, que serão desenvolvidos em Poços de Caldas (MG) ao longo deste ano. Esses recursos foram direcionados por meio das Leis de Incentivo Municipal à Cultura (Lei 9.307/2015) e ao Esporte (Lei 8.624/2009).

Em janeiro foram selecionados os projetos, emitidos os termos e protocolados junto à Secretaria Municipal de Cultura, com 33 projetos, e à Secretaria Municipal de Esporte, com 21 projetos.

De acordo com Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias, a Alcoa retomou o uso dos recursos em 2023, direcionando quase R$ 100 mil para 11 projetos esportivos. Em 2024, foram investidos R$ 227 mil em 14 projetos culturais, totalizando mais de R$ 326 mil nesses anos.

“Estamos muito satisfeitos com o importante aumento de direcionamento de recursos em 2025, considerando as duas categorias, cultura e esporte, chegando a quase R$ 1 milhão. A Alcoa é uma empresa comprometida com o desenvolvimento compartilhado e o bem-estar de nossas comunidades. Ações como esta não apenas fomentam a cultura e o esporte, mas também promovem o desenvolvimento econômico, a inclusão social e benefícios diretos aos cidadãos”, destaca.

Chiara Carvalho é produtora cultural e responsável pela Mostra Integrada de Artes (MIA), um dos projetos culturais contemplados. Ela estima que mais de 10 mil pessoas de diversas faixas etárias, gêneros e condições sociais serão impactadas por manifestações culturais de artistas de música, literatura e performance. Os recursos disponibilizados pela Alcoa viabilizarão a ocupação visual com grandes projeções em fachadas de prédios históricos e a produção de video mappings.

“Ao oferecer uma programação artística gratuita e de qualidade, democratizamos o acesso à cultura, uma importante ferramenta de transformação social. Além disso, garantimos o fortalecimento da identidade cultural da nossa cidade e região, estimulando o crescimento da economia criativa, que promove a inovação, a geração de emprego e renda, e o desenvolvimento sustentável”, destaca.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional:

https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0