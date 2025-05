Alcoa Poços de Caldas: 60 anos de inovação e responsabilidade socioambiental

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas (MG), maio de 2025 – Completando 60 anos de atuação, a Alcoa Poços de Caldas reafirma a sua posição como referência em inovação e responsabilidade socioambiental no Brasil. A unidade, marco inaugural da Alcoa no país, tem protagonizado iniciativas pioneiras em sustentabilidade, promovendo a transição energética, a descarbonização, a economia circular e a gestão consciente de resíduos.

Nos últimos dois anos, a Alcoa Poços alcançou uma redução de 34,5% nas emissões de carbono, resultado de investimentos estratégicos como o uso de energia renovável em caldeiras elétricas e sucata de alumínio em seus processos produtivos. Prática que proporciona uma economia de energia de 95% em comparação com a produção de alumínio primário e evita a emissão de aproximadamente 16 toneladas de Gases de Efeito Estufa (GEE) por tonelada de alumínio reciclado.

Além disso, a unidade se destaca como pioneira no Brasil ao adotar o Filtro Prensa, um investimento de R$ 330 milhões que permite a disposição do resíduo de bauxita em umidade natural, transformando-o em uma “torta” que já foi aprovada em testes para ser utilizada como coproduto pela indústria cimenteira. “Essa tecnologia fecha o ciclo da economia circular, um marco na gestão consciente de resíduos industriais,” reforça Rodrigo Giannotti, diretor de Operações da planta.

Olhar para o papel essencial do alumínio na transformação do futuro da indústria é uma das prioridades da Alcoa Poços, que também investe em produtos de baixo teor de carbono, como a alumina NMA com o selo Sustana EcoSource. “Estamos comprometidos na busca por produtos cada vez mais verdes, que utilizam menos emissão de carbono em seus processos”, destaca Sarah Pimenta, gerente de Meio Ambiente e Licenciamento da unidade.

O compromisso com as comunidades locais também se reflete em resultados positivos. Em 2024, a Alcoa Poços investiu R$ 2,8 milhões em projetos socioambientais, recursos do Instituto Alcoa, Alcoa Foundation, da própria localidade e

leis municipais de incentivo à cultura e ao esporte, beneficiando moradores de diferentes cidades da região. “Essas conquistas só são possíveis graças ao empenho e dedicação das nossas pessoas, entre funcionários, contratados e parceiros que, juntos, transformam potencial em progresso verdadeiro”, reforça Giannotti.

60 anos de trajetória serão celebrados com exposição na Câmara Municipal de Poços

Para marcar o aniversário de seis décadas, a Alcoa Poços de Caldas será homenageada com uma solenidade comemorativa, em 27 de maio, terça-feira, das 19h30 às 21h, na Câmara Municipal de Poços, que também receberá, de 2 a 13 de junho, uma exposição memorial com as principais realizações da unidade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Todos e todas estão convidados a prestigiar estes momentos na Rua Junqueiras, 454, Centro.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 32 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0