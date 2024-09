Alcoa Poços de Caldas apoia o crescimento do Empreendedorismo na região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No mês de agosto, a Companhia encerrou dois projetos importantes, contribuindo para o desenvolvimento da região

A Alcoa Poços de Caldas tem se destacado no apoio ao empreendedorismo na região de Poços de Caldas. Recentemente, dois projetos importantes, Festival Cultura Empreendedora e Programa Mulheres Empreendedoras, foram concluídos com sucesso, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento econômico e social local.

4ª Edição do Festival da Cultura Empreendedora

A 4ª edição do Festival da Cultura Empreendedora, realizada presencialmente no dia 15 de agosto, no Instituto Federal Sul de Minas (IFSULDEMINAS), foi um marco significativo para a comunidade empreendedora de Poços de Caldas. Com o tema “Oportunidades Transformadoras”, o evento, organizado pela Carvalho Agência Cultural, reuniu empreendedores, especialistas e representantes da comunidade para discutir temas relevantes e fortalecer a cultura empreendedora na região. O festival destacou ações práticas que promovem a cultura empreendedora, como a “Maratona Empreendedora” e a “Feira de Empreendedores”.

Deise Carrijo, empresária e artista, participou da roda de conversa sobre “Empreendedorismo Criativo” e destacou: “Tive muitas conquistas com meu trabalho e espero inspirar as pessoas a seguirem esse caminho e terem uma fonte de renda.”

Sergio Pedini, coordenador do Curso de Administração do IFSULDEMINAS, instituição parceira do evento, junto com o SEBRAE, ressalta a importância da colaboração: “As equipes da Empresa Júnior contribuíram não apenas na parte operacional, mas também com materiais e apoio ao desenvolvimento do evento.”

Programa Mulheres Empreendedoras

Outro projeto de destaque foi a conclusão do Programa Mulheres Empreendedoras, promovido pelo grupo de inclusão AWN (Alcoa Women’s Network – Rede de Mulheres da Alcoa) de Poços de Caldas, em 22 de agosto.

O programa, realizado em parceria com a Junior Achievement Brasil (JA Brasil), visa apoiar mulheres que já possuem ou desejam iniciar um negócio, oferecendo ensinamentos sobre administração, aumento da autoconfiança e aprimoramento de competências empreendedoras. Desde julho, foram realizados encontros semanais no Clube da Alcoa com a participação de cerca de 40 mulheres.

Jaiza Generozo, gerente de Projetos da AWN, afirma que “o empreendedorismo feminino pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade, minimizando diferenças de oportunidades profissionais entre gêneros e promovendo ambientes mais diversos e inclusivos.”

Vanessa Teixeira, empreendedora do ramo de estética automotiva, está otimista com a participação. “Espero que o Mulheres Empreendedoras me ajude a ter novas ideias e a crescer, entendendo o meu real propósito no empreendedorismo.”

Com essas iniciativas, a Alcoa Poços de Caldas reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da cultura empreendedora na região, promovendo oportunidades e inspirando novos empreendedores.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina seus produtos para o mercado nacional e global, oferecendo produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource.

Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, contando com a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

