Alcoa Poços de Caldas é reconhecida pelo terceiro ano consecutivo no Ranking GPTW

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Unidade foi reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar em Minas Gerais

A Alcoa Poços de Caldas foi reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar em Minas Gerais, na categoria de Grande Porte, de acordo com a classificação do Great Place to Work (GPTW). Este é quarto ano que a Companhia é certificada e o terceiro que é reconhecida no ranking GPTW de Minas Gerais.

A conquista foi anunciada em um evento comemorativo, realizado na quinta-feira (20 de junho), em Belo Horizonte (MG). Renata Pastre Noronha, gerente de Laboratório, e Paulo Oliveira, operador de Metal, representaram a Alcoa no evento.

“O desenvolvimento de uma marca empregadora, que prioriza a retenção de talentos, é reflexo de boas práticas diárias com foco no valor ‘Cuidar das pessoas’. Proporcionamos um ambiente de trabalho diverso, seguro e com oportunidades de crescimento”, destaca Graziela Loures, gerente de Experiências de Pessoas.

Para participar da premiação, que está em sua 12ª edição, a Alcoa Poços passou por uma ampla avaliação de critérios que envolvem práticas de Recursos Humanos, projetos, ações e benefícios, além de uma pesquisa de clima organizacional respondida pelos funcionários(as). “A pesquisa mostra que as nossas pessoas se consideram respeitadas e valorizadas independentemente da sua orientação sexual, cor ou etnia, gênero e idade”, pontua Graziela.

“É um privilégio trabalhar em uma empresa que tem o cuidado com as pessoas como foco. Isso nos motiva e faz a diferença no dia a dia de trabalho. Agradeço a oportunidade de ter participado do evento”, afirma Paulo Oliveira, operador de Metal.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com quase 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social. Saiba mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0.