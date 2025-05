Alcoa Poços de Caldas está entre as melhores empresas para trabalhar em Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Empresa entra no ranking estadual pela quarta vez consecutiva. Classificação envolve 20 empresas de Grande Porte

Poços de Caldas (MG), maio de 2025 – A Alcoa Poços de Caldas foi eleita a 4ª melhor empresa para trabalhar no estado de Minas Gerais, na categoria de Grande Porte, de acordo com a classificação da Great Place to Work (GPTW). A conquista foi anunciada em um evento comemorativo, realizado na quarta-feira (21 de maio), no Minas Tênis Club II, em Belo Horizonte (MG).

“Essa conquista é reflexo do nosso compromisso contínuo com um ambiente de trabalho inclusivo, saudável e motivador. Estamos muito orgulhosos da nossa trajetória, sempre priorizando a excelência operacional associada a investimentos consistentes no bem-estar das nossas pessoas”, comemora Rodrigo Giannotti, diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas, unidade que acaba de completar 60 anos de trajetória.

Para participar do evento, que está em sua 13ª edição, a Companhia passou por uma ampla avaliação de critérios que envolvem práticas de Recursos Humanos, projetos, ações e benefícios, além de uma pesquisa de clima organizacional respondida por colaboradores(as). Este é o 4º ano consecutivo em que a Alcoa é reconhecida no ranking de Minas Gerais.

“O reconhecimento reforça que estamos no caminho certo ao construir um ambiente de trabalho colaborativo e diverso. Acreditamos que investir no desenvolvimento e na satisfação de nossos(as) colaboradores(as) é fundamental para a evolução da empresa”, reforça Ana Cavalcanti, gerente de Recursos Humanos da operação de Poços de Caldas.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de mil colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo Eco Source.

A companhia adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 32 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.