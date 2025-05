Alcoa Poços de Caldas inicia recadastramento de moradores do bairro Jardim Kennedy II

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ação, realizada anualmente, está em conformidade com a legislação e tem como objetivo facilitar a comunicação nos simulados preventivos de evacuação

Todos os anos, a Alcoa Poços de Caldas realiza o recadastramento de parte dos moradores do bairro Jardim Kennedy II, uma iniciativa contínua que garante maior eficiência na comunicação durante os simulados preventivos de evacuação. A ação, que se iniciou ontem, 14 de maio, está alinhada às exigências legais e integra o Plano de Atendimento à Emergência (PAE), visando fortalecer a interação com a comunidade em situações simuladas.

O recadastramento será realizado por profissionais da empresa Messen Cartografia, de Assis (SP), devidamente identificados, nas ruas próximas à Fábrica. Serão recadastrados moradores das ruas Magnésio, Mercúrio, Tintânio, Mucovita, Diamante, Uranio, Agata, Biotita A, Caolim, Estanho, Plantina e Ametista, que estão na Zona de Autossalvamento (ZAS), conforme determinado pelo estudo de ruptura hipotética das Áreas de Resíduos de Bauxita (ARBs) da Alcoa. Em algumas ruas, apenas trechos fazem parte do recadastramento. No total, cerca de 500 imóveis pertencentes ZAS serão recadastrados. Todas as informações coletadas terão tratamento sigiloso e serão utilizadas exclusivamente pela empresa.

Como parte da divulgação, a Alcoa compartilha o comunicado por meio da Rádio Comunitária (87,9 FM), reforçando o propósito do recadastramento e informações relevantes para os moradores.

“É fundamental ressaltar que esse processo faz parte do PAE e atende à legislação vigente. Todas as nossas estruturas são seguras e passam por monitoramento constante”, explica Rodrigo Giannotti, diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas. “Além disso, realizamos auditorias externas, elaboramos laudos técnicos e contamos com a fiscalização da Agência Ambiental do Estado de Minas Gerais para garantir total conformidade com os requisitos legais.”

Para eventuais dúvidas, a comunidade pode entrar em contato com a Alcoa pelo telefone (35) 99165-0815.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 32 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0