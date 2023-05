Alcoa Poços de Caldas investe R$ 100 mil em projetos esportivos locais 

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Alcoa Poços de Caldas acaba de investir R$ 99.192,30 para a realização de 11 projetosesportivos na cidade, por meio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Diferentes modalidades serão atendidas, como futebol, dança, atletismo, basquete e escalada, além da realização de torneios.

“A parceria da Alcoa tem participação direta no desenvolvimento da nossa cidade. É uma empresa que entende que esporte é uma ferramenta de transformação de vidas, capaz de cuidar das nossas crianças, adolescentes, adultos e idosos”, afirma Fernando Henrique dos Santos, secretário Municipal de Esportes e Lazer de Poços.

A segunda edição do projeto Trilhando Saúde, da Casa Trilhar – que acolhe pessoas em situação de rua e encaminha para a assistência social – é um dos contemplados. No espaço, elas recebem moradia provisória, alimentação e acompanhamento psicossocial para que sejam reinseridas no mercado de trabalho e fortaleçam vínculos familiares. Os acolhidos também contam com tratamentos para saúde física e mental para que recuperem autonomia, lazer e

dignidade. “Nosso projeto foca na retomada de estímulos vitais na busca por emancipação dos indivíduos em vulnerabilidade social”, explica Cláudia Helena Gonçalves, coordenadora da Casa Trilhar. “A Alcoa entrega um benefício enorme a 60 pessoas que atualmente estão acolhidas conosco”.

Além da Casa Trilhar, outros projetos também serão favorecidos com o aporte financeiro: 3° Torneio de Basquete 3X3; Futsal Feminino Zona Sul; Futebol em Ação; Dançando com a Vida; Gol de Letra; Liga 61 anos – Torneios de Futebol; Projeto Sementes do Futuro; Escalada em Rocha; Copa Futsal e o triatleta Luiz Felipe.

“A Alcoa tem trabalhado constantemente para firmar novas parcerias que beneficiem a comunidade e reforcem nossos valores de responsabilidade social. O patrocínio a estes 11 projetos esportivos vem para somar aos demais investimentos sociais estratégicos que fazemos em Poços de Caldas e região”, afirma Fabio Costa, analista de Relações Comunitárias e Comunicação Externa da Alcoa.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade é hoje o polo tecnológico da companhia, com foco em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Focada na produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a companhia destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo Eco Source. Não por acaso em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco. A tecnologia aplicada neste equipamento é referência para a indústria do alumínio internacionalmente, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Beatriz Aquino