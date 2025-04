Alcoa Poços de Caldas lança edição 2025 do Programa Cultivando a Mata Atlântica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Iniciativa promove educação ambiental para estudantes da rede pública e explora a biodiversidade da Mata Atlântica em encontros e práticas ao ar livre

Poços de Caldas (MG), abril de 2025 – A Alcoa Poços de Caldas acaba de iniciar a edição de 2025 do Programa Cultivando a Mata Atlântica, que promove a educação e sensibilização ambiental para estudantes da rede pública de Poços e região. As duas primeiras escolas a participarem desta edição são a Escola Municipal José Mamud Assan, de Poços de Caldas (MG), e a Escola Estadual Deputado Eduardo Vicente Nasser, de Divinolândia (SP). Além delas, participarão mais oito escolas ao longo de 2025: EMEB Professora Ilda Anadao Rossi (São Sebastião da Grama (SP), Escola Estadual Daniel Ribeiro Moggi (Andradas (MG)), Escola Estadual Souza Novais (Caldas (MG)), Colégio Municipal Dr. José Vargas De Souza, E. M. José Raphael Dos Santos Netto, E. M. Vitalina Rossi, E. M. Dr. Haroldo Affonso Junqueira e E. M. Professora Carmélia De Castro (Poços de Caldas).

Ao longo de quatro encontros, os participantes serão imersos no universo da biodiversidade, aprofundando os conhecimentos sobre os biomas, a fauna e a flora da Mata Atlântica. As atividades acontecem em diferentes locais: dois encontros no Parque Ambiental da Alcoa, um no Zoo das Aves e o último no Jardim Botânico de Poços de Caldas. Durante essas visitas, os alunos terão a oportunidade de vivenciar os conhecimentos na prática, realizando trilhas para aprender sobre as espécies da Mata Atlântica na RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) da Alcoa. Além disso, conhecem sobre mineração, reabilitação de áreas mineradas e o papel do alumínio no cotidiano das pessoas, explorando o tema em uma trilha por uma área reabilitada e conhecendo o Viveiro de Mudas nativas.

“Em um mundo que enfrenta desafios crescentes causados pelas mudanças climáticas, é fundamental proporcionar às crianças e jovens um espaço para desenvolverem a consciência ambiental”, destaca Fernanda Ferrante, gerente de Mineração da Alcoa.

Elisier Cellini Junior, professor da Escola Municipal José Mamud Assan, conta que os alunos estão fortalecendo a consciência ambiental e o aprendizado multidisciplinar. “Como professor, vejo o entusiasmo deles ao vivenciar conceitos além da sala de aula, promovendo cidadania e cuidado com o bioma local. Além disso, a experiência prática tem estimulado a curiosidade, o trabalho em equipe e o senso de responsabilidade , valores fundamentais para sua formação integral”, celebra.

Desde 2014, quando foi criado, o Programa Cultivando a Mata Atlântica já contemplou cerca de 2.800 estudantes das redes públicas de ensino de Poços de Caldas, Andradas, Caldas, Divinolândia e São Sebastião da Grama. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Superintendência Regional de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas e o Jardim Botânico de Poços de Caldas, reforçando a importância de parcerias para ampliar o impacto positivo da educação ambiental.

Parque Ambiental da Alcoa promove engajamento e educação ambiental

Além do Cultivando a Mata Atlântica, o Parque Ambiental da Alcoa também conta com o programa Parque de Portas Abertas, destinado a instituições, escolas, organizações e comunidades que desejam visitar o espaço. O ambiente conta com um Viveiro com capacidade para produzir até 120 mil mudas por ano, abrangendo mais de 80 espécies nativas da Mata Atlântica. As mudas são cultivadas através de matrizes locais – árvores selecionadas para coleta de sementes –, o que assegura maior variabilidade genética, melhor adaptabilidade ao ambiente regional e desenvolvimento saudável das plantas. Essas mudas são destinadas aos plantios em áreas de compensação ambiental, vinculadas a processos de licenciamento ambiental de minas, além de serem usadas nas reabilitações das áreas mineradas e doadas à comunidade.

Para saber mais, acesse: Parque Ambiental – Alcoa Poços de Caldas . Para solicitar mudas de árvores, envie um e-mail para: PFA_ParqueAmb@alcoa.com.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 32 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0