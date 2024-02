Alcoa Poços de Caldas recadastra moradores do bairro Jardim Kennedy II

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ação está em conformidade com a legislação e tem como objetivo facilitar a comunicação nos simulados preventivos de evacuação

A Alcoa Poços de Caldas iniciou nesta semana, o recadastramento de propriedades e dos moradores do bairro Jardim Kennedy II. A ação faz parte do Plano de Atendimento à Emergência (PAE) e tem como objetivo facilitar a comunicação com os moradores durante os simulados preventivos de evacuação.

O recadastramento se concentrará nas ruaspróximas à Fábrica e será conduzido por colaboradores da empresa Messen Cartografia, de Assis (SP), devidamente identificados. Serão recadastrados moradores dasavenidas Mercúrio e Urânio e das ruas Ágata, Biotita, Caulim, Ferro, Fluorita, Magnésio, Mucovita e Platina. Ao todoserão cerca de 400 imóveisque fazem parte da Zona de Autossalvamento (ZAS), definidos com base no estudo de ruptura hipotética das Áreas de Resíduos de Bauxita da Companhia. Todas as informações coletadas serão tratadas com confidencialidade e utilizadas exclusivamente pela empresa.

Como parte do plano de comunicação, a Alcoa está divulgando um comunicado por meio da Rádio Comunitária (87,9 FM), destacando o objetivo do recadastramento e informações práticas.

“É importante reforçar que o recadastramento faz parte do PAE, exigido pela legislação. Importante reforçar que todas as nossas estruturas estão seguras e são monitoradas constantemente”, pontuaFabio Martins, diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas. “Também realizamos auditorias externas, laudos técnicos e contamos com a fiscalização da Agência Ambiental do Estado de Minas Gerais para assegurar a conformidade com todos os requisitos legais”.

Para o caso de dúvidas, a comunidade pode acionar a Alcoa pelo telefone (35) 99165-0815.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A Alcoa iniciou sua trajetória no Brasil em 1965, com a instalação da unidade de Poços de Caldas (MG). Com cerca de 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade se dedica à pesquisa, desenvolvimento e inovação na indústria do alumínio.

Dedicada a produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. A unidade também segue a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, adotando práticas para ampliar seu legado positivo.

Em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – uma tecnologia de referência para o setor, que traz inovação e sustentabilidade ao processo, além de possibilitar a descaracterização e reabilitação das Áreas de Resíduos de Bauxita.

Outro destaque é o Parque Ambiental, que há 30 anos demonstra o compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, abrigando a primeira trilha de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, e sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, visite: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0