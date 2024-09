Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Rodrigo Giannotti foi nomeado no início de agosto e faz parte da Equipe Líder de Operações da Alcoa no Brasil

A Alcoa Poços de Caldas tem novo diretor de Operações. Rodrigo Giannotti foi nomeado no início de agosto e faz parte da Equipe Líder de Operações da Alcoa no Brasil. Na função, ele é responsável pelas Operações da unidade em Minas Gerais, abrangendo as atividades de Mineração, Refinaria, Refusão e Pó de Alumínio. O diretor deve conduzir as operações com foco em altos padrões de segurança, meio ambiente, estabilidade e eficiência, mantendo nossas pessoas no centro, além de ser responsável por seguir as estratégias da companhia.

Rodrigo iniciou sua carreira na Alcoa em 2005, como estagiário. Ao longo dos anos, passou por diversas posições operacionais em localidades como Poços de Caldas (MG), São Luís (MA), Jamaica e América do Norte. A sua atuação tem-se centrado consistentemente na melhoria da manutenção e confiabilidade, na formulação de estratégias para as áreas da Mineração, Refinaria e Metais, e na liderança de iniciativas significativas associadas à descarbonização, descaracterização e remediação. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia.

“Nossa gestão terá foco em segurança, estabilidade operacional consciente e lucrativa e sempre em busca de melhoria contínua. Os times da Alcoa Poços são responsáveis e estão engajados para repensar a forma com que conduzimos nosso negócio buscando oportunidades para reposicionar a companhia no mercado”, afirma Giannotti.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource.

Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social. Para saber mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0