Alcoa Poços divulga instituições selecionadas para receber ACTIONs em 2025

Nove entidades de Poços de Caldas, Caldas e Andradas (MG), e Divinolândia e São Sebastião da Grama (SP) receberão ações voluntárias e investimentos em dinheiro Poços de Caldas (MG), março de 2025 – A Alcoa Poços de Caldas, por meio do Instituto Alcoa, acaba de divulgar a lista das nove instituições que foram selecionadas para receber o programa ACTION ao longo de 2025. A iniciativa reúne colaboradores(as) da Alcoa, familiares e amigos para a realização de trabalho voluntário em instituições de comunidades das cidades de Poços de Caldas, Andradas e Caldas, em Minas Gerais, e Divinolândia e São Sebastião da Grama, em São Paulo, incluindo a doação de R$ 15 mil para cada entidade.

Em Poços de Caldas, três instituições foram contempladas: Coopergore, CIDEP (Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico) e APHAS. Em Caldas, a Associação de Proteção à Criança de Caldas vai receber a ação. O Lar da Criança Andradense representará Andradas. O município de Divinolândia, por sua vez, contará com os ACTIONs na EMEB Professor Moacyr Lopes de Carvalho, na EMEB Professor Germinal Ferrari e na Sociedade Integrada Gente Amiga. Já em São Sebastião da Grama a EMEB Complexo Educacional Cidade do Futuro foi a escolhida.

“A Alcoa recebeu 67 inscrições válidas para concorrer às vagas do ACTION e a escolha foi definida com o apoio de dois grupos: a Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI), formada por colaboradores(as) da Alcoa, e o Conselho Consultivo de Relações Comunitárias (CCRC), com representantes de instituições da região, governo, comunidades e organizações”, explica Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias da Alcoa Poços de Caldas. O calendário de ações será divulgado na página do Facebook da Alcoa Poços de Caldas: Facebook

Para que as organizações recebam os ACTIONs, será realizado o processo de verificação de conformidade e, depois da aprovação pelo Instituto Alcoa, a atividade poderá ser realizada. Após a execução da ação, cumprindo os requisitos necessários e com o envio do relatório final, as organizações receberão a doação do Instituto Alcoa.



Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).