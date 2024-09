Alcoa promove curso de Mineração para estudantes de Jornalismo da PUC Minas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento foi realizado no Parque Ambiental e teve a participação de 47 alunos

As áreas de Mineração e Relações Externas e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas conduziram o Curso Mineração para Jornalistas para os estudantes do Curso de Jornalismo da PUC Minas, campus Poços de Caldas, na manhã desta terça-feira, 3 de setembro.

Desenvolvido especificamente para jornalistas, o Curso abordou temas como a importância dos minerais no dia a dia, os processos de mineração da Alcoa, reabilitação de áreas e iniciativas ambientais. Os alunos também tiveram a oportunidade conhecer o mercado de trabalho na área de comunicação corporativa e a estratégia de atuação da companhia.

O evento foi realizado no Parque Ambiental da Alcoa, destacando a importância deste local para iniciativas educacionais e ambientais. “Os participantes puderam ter a real dimensão das nossas práticas sustentáveis e de responsabilidade ambiental, como, por exemplo, fazendo uma trilha em área reabilitada”, conta Brigida Costa, engenheira Florestal da Alcoa.

Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação, explica que a ideia do curso para os futuros jornalistas surgiu no ano passado, quando a Alcoa promoveu o mesmo evento para profissionais da imprensa da região. “Oferecer este momento também para estudantes de jornalismo é fundamental para que, desde a formação, estejam bem informados e entendam como realmente é o processo de mineração e reabilitação, desmistificando alguns temas e esclarecendo as dúvidas”.

Cintia Murta, coordenadora do Curso de Jornalismo ressalta o valor das experiências práticas para a formação acadêmica. “Nós valorizamos uma formação realística de profissionais e trazer os alunos para espaços como esse, proporciona oportunidades de relacionamento com outros profissionais de mercado e de capacitação em áreas específicas, como é o caso da Mineração. Isso é importante para que eles consigam fazer coberturas jornalísticas especializadas. Os alunos ficaram muito atentos e curiosos.”

O curso contou com a participação de cerca de 47 alunos do segundo ao sexto períodos do Curso de Jornalismo, que existe desde 2022. “Poder ver como a Alcoa trabalha foi excelente. Como futura jornalista é muito bom conhecer sobre outras áreas em que podemos atuar, como comunicação interna e externa de uma empresa. Abriu nosso olhar. Gostei muito de aprender sobre reabilitação de áreas mineradas, que eu ainda não conhecia”, relata Helena de Souza, aluna do segundo período.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource.

Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0.