Alcoa realiza o plantio de 80 mudas de árvores na Avenida Mansur Frayha, em Poços de Caldas

Iniciativa antecipa a comemoração de 152 anos do aniversário da cidade, que será no próximo mês

A Alcoa realizou a doação e o plantio de 80 mudas de árvores, da espécie acer rubro, na Avenida Mansur Frayha, próximo ao novo Centro Administrativo, em Poços de Caldas, na manhã desta sexta-feira, 11 de outubro. Esta espécie de árvore, extremamente ornamental, com suas belas flores vermelhas, e de rápido crescimento, deixará a principal entrada da cidade ainda mais bonita. O evento, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal, contou com a participação de autoridades e funcionários(as) da empresa, que colaboraram voluntariamente com a ação.

Rodrigo Giannotti, diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas, destaca a importância da iniciativa que é considerada um presente para a cidade, que completa 152 anos no próximo mês. “Estamos comprometidos com o desenvolvimento compartilhado das regiões onde atuamos por meio de ações socioambientais como esta. Certamente, além de embelezar a entrada da nossa cidade, essas árvores também vão colaborar para criar um ambiente mais fresco e equilibrado”.

“Este plantio dá início às comemorações dos 152 anos de Poços de Caldas”, ressalta Sergio Azevedo, prefeito de Poços de Caldas. “É uma ação que se soma às mais de 20 mil mudas de árvores plantadas pela Prefeitura nos últimos anos, demonstrando o nosso compromisso com o meio ambiente”.

O prefeito aproveitou ainda a oportunidade para agradecer a Alcoa. “Poços de Caldas ganha um presente que irá atravessar gerações, marcando a parceria da Alcoa, uma empresa que é exemplo em responsabilidade social e ambiental, com a nossa comunidade”, disse.

Desde o início das operações em Poços de Caldas, a Alcoa contribui para a preservação do meio ambiente, o que inclui a criação e a manutenção do Parque Ambiental – localizado em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) -, que atua há 31 anos. Somente no ano passado o espaço recebeu mais de 2 mil visitantes e doou mais de 27 mil mudas de árvores às comunidades locais, sendo todas cultivadas em um viveiro com capacidade de produzir cerca de 120 mil mudas por ano de 70 espécies nativas da Mata Atlântica. “Também desenvolvemos um importante papel na educação ambiental por meio dos programas Cultivando a Mata Atlântica e Parque de Portas Abertas. Contamos ainda com ações de reflorestamento, como a Floresta de Bolso, e parcerias para estudos com o IF Sul de Minas”, reforça Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0