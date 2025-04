Alcoa realiza primeira ação voluntária do ano em apoio à Coopergore e à Escola Municipal João Pinheiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A parceria beneficiará a cooperativa e mais de 220 crianças da escola municipal

Poços de Caldas (MG) – A Alcoa Poços de Caldas, por meio do Instituto Alcoa, realizou no sábado, 5 de abril, o 1º ACTION, em prol da Coopergore (Cooperativa de Coleta e Reciclagem de Óleos e Gorduras Residuais) – formada exclusivamente por mulheres de Poços de Caldas.

O evento contou com a participação de 54 voluntários, incluindo colaboradores da Alcoa e seus familiares, membros da Coopergore e comunitários. A Escola Municipal João Pinheiro, em Poços de Caldas, por indicação da Cooperativa, recebeu as atividades voluntárias. A ação incluiu pinturas para revitalizar as áreas de lazer e de leitura da instituição, além do plantio de 30 mudas de árvores frutíferas. Para somar, uma Campanha de Doações de Livros realizada na Alcoa, no Colégio CEPOC (Centro Educacional Poços) e na Coopergore, com parceria das editoras Leiturinha e Nanabooks, arrecadou mais de 400 livros infantis.

Rita Rodrigues, presidente da Coopergore, relata que a parceria com a escola já dura seis anos, focada na educação ambiental. “Contamos com o apoio dos alunos e de suas famílias para a coleta de óleo utilizado em nossa cooperativa. A cada litro de óleo recebido, doamos R$ 1,50 para o Caixa Escolar. É uma via de mão dupla que tem gerado resultados muito positivos. Neste mês, conseguimos quase 150 litros por meio da campanha”, celebra.

A Coopergore, após a entrega do relatório final e aprovações finais do Instituto Alcoa, será beneficiada com a doação de R$ 15 mil, que será utilizada para a compra de um tanque de 10 mil litros para armazenamento de óleo, aumentando a capacidade produtiva da cooperativa.

Para a escola, a ação veio em boa hora e irá beneficiar 226 crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, conta Valmiria Carvalho, diretora da escola. “Nós temos projetos de meio ambiente e de leitura, certamente nossos alunos vão usufruir diariamente do espaço revitalizado e dos materiais arrecadados”, destaca.

Ao longo de 2025, serão realizadas nove ações pelo Programa ACTION, beneficiando instituições com a realização de trabalho voluntário em comunidades de Poços de Caldas, Andradas e Caldas, em Minas Gerais, e Divinolândia e São Sebastião da Grama, em São Paulo. “Durante essas ações, reforçamos nossos valores de Cuidar das Pessoas, sempre tendo em vista o desenvolvimento compartilhado com as comunidades onde atuamos”, conclui Márcio Fávero, diretor de Compras, que, além de voluntário na ação, representou a liderança da Alcoa Poços de Caldas.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).