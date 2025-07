Alcoa realiza Simulado de Evacuação de Emergência em parceria com a Defesa Civil no Jardim Kennedy II, em Poços de Caldas

Atualizado em 28 de julho de 2025

Exercício preventivo está marcado para 31 de julho com moradores do bairro. A empresa também realizará um seminário para esclarecer dúvidas

Poços de Caldas, 25 de julho de 2025 – A Alcoa, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão realizando, pelo 4º ano consecutivo, o Simulado de Evacuação de Emergência no bairro Jardim Kennedy II, em Poços de Caldas. A iniciativa reforça o compromisso contínuo da empresa com a segurança das operações e, principalmente, da comunidade vizinha, atendendo aos Planos de Segurança de Barragens (PSB) e de Atendimento à Emergência (PAE).

O exercício preventivo envolverá diretamente os moradores da Zona de Autossalvamento (ZAS) do Jardim Kennedy II, área definida por estudos técnicos da Alcoa em que são mapeados cenários hipotéticos de impacto. Para garantir que a comunidade esteja informada e preparada, uma série de atividades precederá o simulado principal.

Entendendo a Zona de Autossalvamento (ZAS)

A ZAS foi definida a partir de um estudo técnico aprofundado da Alcoa, que considerou uma possibilidade hipotética de rompimento da área de resíduo de bauxita. O trabalho resultou em um mapa detalhado que permite visualizar a extensão de potenciais impactos, servindo como base para as ações de prevenção e segurança, como este simulado.

Neste ano foram recadastrados 535 imóveis, com 1.061 ocupantes fixos, todos localizados dentro da ZAS. O recadastramento permitiu a identificação de características específicas de cada residência e de seus moradores para um planejamento mais eficiente, como problemas de mobilidade e a presença de animais domésticos. É importante ressaltar que os moradores que não foram cadastrados não precisam participar do simulado, pois suas residências estão fora das áreas hipoteticamente impactadas.

Comunicação transparente e engajamento comunitário

A Alcoa em Poços de Caldas tem investido em uma comunicação abrangente e transparente com a comunidade para falar do Simulado de Emergência. Além de seminários e palestras (confira abaixo o cronograma), a empresa distribuiu materiais informativos diretamente nas residências e tem utilizado carro de som e rádio comunitária para divulgar avisos importantes.

“A segurança é um valor inegociável para a Alcoa. As nossas Áreas de Resíduo de Bauxita (ARBs) são estáveis, seguras e monitoradas continuamente, mas ainda assim é fundamental realizar exercícios preventivos para garantir que todos estejam preparados em caso hipotético de emergência”, afirma Rodrigo Giannotti, diretor de Operações da unidade. “Valorizamos a transparência e a participação ativa da comunidade. Incentivamos a presença de todos nos seminários e no simulado, pois a informação e o preparo fazem toda a diferença.”

Cronograma detalhado das ações

28 de julho (segunda-feira) – 18h30 – Seminário Comunitário: representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e equipe de Segurança da Alcoa Poços apresentarão, na Associação Bem Viver, informações essenciais sobre o treinamento, detalharão os procedimentos de evacuação e responderão perguntas dos participantes. O endereço é Rua Titânio, 365, Jardim Kennedy II.

30 de julho (quarta-feira) – Simulado de Mesa (Tabletop): reunião estratégica com todos os órgãos envolvidos na resposta à emergência, incluindo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (Ambiental, Rodoviária e Operações Aéreas), Guarda Municipal, Demutran, (Departamento Municipal de Trânsito) DMAE (Departamento Municipal e Água e Esgoto), DME (Departamento Municipal de Energia), SAMU e Consórcio EPR Sul de Minas – Concessionária Rodovia. Este exercício de planejamento garante a coordenação e a comunicação eficaz entre as equipes.

31 de julho (quinta-feira) – 9h – Simulado de Evacuação: moradores da ZAS são incentivados a participar ativamente do exercício prático no Jardim Kennedy II para vivenciar e compreender os procedimentos de evacuação. A orientação é procurar os pontos de encontro sinalizados no bairro.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, a comunidade pode entrar em contato com a Alcoa Poços de Caldas pelo telefone (35) 99165-0815.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0