Alcoa recebe Moeda Comemorativa da Polícia Militar de MG

A Companhia foi reconhecida pela defesa e preservação do meio ambiente no Estado

A Alcoa Poços de Caldas recebeu a Moeda Comemorativa do Comando de Policiamento de Meio Ambiente da Polícia Militar de Minas Gerais, “em reconhecimento e agradecimento pela imensurável contribuição na defesa e preservação do meio ambiente no Estado”.

No mês de novembro, representando a 18ª Companhia da Polícia Militar de Meio Ambiente de Poços de Caldas, em nome da coronel Gracielle Santos, o tenente Rubens Filho e o 2º sargento Wantuir Barbosa entregaram, na Fábrica, o reconhecimento para Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação.

O tenente Rubens Filho explica que a moeda é utilizada para homenagear autoridades, instituições e personalidades que contribuem de forma significativa para a concretização de projetos idealizados pelo Comando de Policiamento de Meio Ambiente da Polícia Militar de Minas Gerais.

“A Alcoa exerceu um papel essencial para a execução do Programa de Educação Ambiental (PROGEA), desenvolvido no âmbito da 18ª Cia PM de Meio Ambiente, do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente, através da doação de mudas de espécies arbóreas nativas para entrega aos alunos das redes pública e particular de ensino de Poços de Caldas”.

Companhia desenvolve programas de educação ambiental

Além das doações de mudas de árvores para projetos e comunidade, a Alcoa mantém, há 30 anos, um Parque Ambiental dedicado à promoção de atividades de educação ambiental e com um viveiro de mudas. A localização, em uma área com 18 hectares dentro da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Retiro Branco, permite contato com a biodiversidade da Mata Atlântica e reforça o compromisso da empresa com a preservação do meio ambiente. Lá, inclusive, é possível conhecer a primeira trilha em área reabilitada do estado de Minas Gerais.

Atualmente, são desenvolvidos dois programas voltados à educação ambiental: Parque de Portas Abertas, que apresenta o espaço e trilhas para a comunidade, e o Cultivando a Mata Atlântica, que tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a realidade do bioma para estudantes das redes públicas de ensino de Poços de Caldas, Andradas e Caldas, em Minas Gerais, e Divinolândia, em São Paulo.

“A nossa empresa está sempre aberta para apoiar ações voltadas ao meio ambiente. Ao longo de 2023, contribuímos com doações de mudas de árvores para a comunidade e projetos sociais, tivemos a oportunidade de plantar árvores no Lar dos Velhinhos, em Poços de Caldas, por meio do programa Floresta de Bolso, além de termos participado de ações em escolas, por exemplo”, afirma Maria Cristina. “Queremos continuar trabalhando, junto à sociedade e instituições, com ações a favor do meio ambiente em direção a atividades cada vez mais sustentáveis”. Para solicitar doação de mudas, entre em contato pelo e-mail: PFA_ParqueAmb@alcoa.com

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com quase 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.