Alegria do público, Charanga dos Artistas reúne 17 grupos e 8 bonecos gigantes em 2024

Queridíssima do público e marca registrada do Carnaval de Poços de Caldas, a Charanga dos Artistas traz novidades para 2024, além da tradicional alegria característica, reunindo companhias cênicas e bonecos gigantes em uma grande celebração da arte e da cultura, ao som das marchinhas de todos os tempos.

De 10 a 13 de fevereiro (de sábado a terça-feira de Carnaval), no Parque José Affonso Junqueira (atrás do Palace Hotel), das 16h às 19h, os foliões de todas as idades vão poder se divertir, dançar e interagir com os bonecões, grupos de teatro e muita música, com a Banda do Miguelzinho. A Charanga dos Artistas integra a programação oficial do Carnaval, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Antes, na sexta-feira (9), a Charanga anima a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, nas escadarias da Prefeitura, às 18h, seguida por Cortejo até o Parque José Affonso Junqueira, abrindo oficialmente a folia.

Neste ano, a Charanga dos Artistas traz novidades e temas diversificados, com 17 grupos de teatro, dança e circo, oito bonecos gigantes e a participação mais que especial do Rei Momo Marquinho Pururuka.

Bonecos

Em 2024, a Charanga vai estender a homenagem aos mestres da cultura tradicional de Poços de Caldas, com os bonecos de Dona Orlanda, Seu Joaquim, Seu Pedro Caiapó e Seu Luiz Siqueira.

Em alusão à Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), também desfila o boneco do compositor Aldir Blanc. O ator e humorista Paulo Gustavo será homenageado e terá seu boneco gigante levando alegria ao público neste ano. A personagem Iscrareti Bernadeti, icônica criação da atriz Deborah Soares, eleita o Bufão da Charanga no ano passado, também terá seu boneco gigante.

Para fechar as homenagens, a Charanga dos Artistas traz para o Carnaval o boneco do saudoso ator Roni Mocchegiani, falecido em 2022, que deixou seu importante legado para a arte e a cultura de Poços de Caldas.

Os carregadores dos bonecos são Vinicius Reis, Thomas Reis, Kenny William, João Batista Silva, João Victor Ananias Horácio, Diego Reis, Leandro Marcos Oliveira de Brito e Gabriel Schultz.

A Charanga tem como coordenador Anésio Avelar e como coordenadores dos bonecos Marcelo Oliveira e Igor Reis. Clisthenis Betti, Jacque Ferrari, Deco de Sousa, Viviane de Figueiredo, Gabriel Solanno e Felippe Figueiredo são os responsáveis pelas reformas dos bonecos e criações de adereços.

Novidades

O ator, produtor cultural e diretor de teatro, Clisthenis Betti, um dos fundadores da Charanga dos Artistas, informa que a atração vem com duas novidades para 2024. A primeira é a mudança do concurso do Bufão da Charanga – que no ano passado foi no domingo – para a terça-feira de Carnaval (13/2). O Bufão vencedor reinará em 2025.

Já no domingo (11), haverá um evento especial para as crianças, uma espécie de “Charanguinha”. “Levei a ideia para o grupo e todos acreditaram ser um dia perfeito para essa programação. Com o tempo, sentimos falta de mais crianças, por isso a ideia desse dia com uma Charanga especial para as crianças, com muitas brincadeiras, músicas infantis, gincanas, desfiles de fantasias e até um boneco para elas brincarem”, destaca Clisthenis Betti.

História

Desde 2001, o Carnaval de Poços de Caldas conta com a irreverência da Charanga dos Artistas, que reúne companhias teatrais locais e bonecos gigantes, ao som das tradicionais marchinhas carnavalescas. Queridíssima do público, a Charanga é garantia de diversão para toda a família durante todos os dias de Carnaval.

Criada como forma de unir a classe artística para reverenciar personalidades locais, nacionais e internacionais, a Charanga resgata a alegria do “brincar carnaval”, ao mesmo tempo em que traz para a festa momesca ícones da literatura, do cinema, da música e personagens que se destacaram em diversas áreas de atuação. Além das marchinhas e da caracterização dos artistas, bailarinos e bonecos, o diferencial da atração é a interação com o público, que é parte fundamental do espetáculo.

Em 2024, a Charanga dos Artistas completa 23 anos e chega na 23ª edição. A tradicional atração não foi realizada apenas em 2021, por conta da pandemia da Covid-19. Em 2022, a Charanga integrou as celebrações do aniversário de 150 anos de Poços de Caldas, retornando à programação do Carnaval no ano passado, com a retomada dos eventos culturais pós-pandemia.

Companhias

Neste ano, participam da Charanga dos Artistas 17 grupos de teatro, dança e circo:

Arte Expressão – Ratos e Urubus, larguem minha fantasia, homenagem a Beija Flor – Luana Ribeiro e Priscila Lizzy Cantagessi;

Betti Bruschi Produções Artísticas e Culturais Monteiros e Lobatos – Centenário do primeiro filme de Peter Pan e 120 anos da obra de J. M Barrie – Clisthenis Betti, Elvis Lago, Thiago Tomaz;

CachorroLoko Produções – 50 Anos de Carreira de Isabelita dos Patins – Gabriel Solanno e Felippe Figueiredo, participação especial do patinador João Luis Barbosa;

Cia Beira Corpo – As ovelhas negras do fim do mundo – homenagem a Rita Lee, Elza Soares e Gal Costa – Nanda Dearo, Lary Anne Lopes e Leidy Nara;

Cia De Parolis de Teatro – Homenagem aos Médicos e Enfermeiros de Poços de Caldas – Rose De Parolis e Thiago De Parolis;

Cia Tema – Homenagem ao Centenário da Atriz Billie Hayes – Juliana Almeida e Luiza Cagnani;

Companhia de Teatro Montéchios e Capuletos – Centenário de Morte de Franz Kafka – Felipe Campos e Tieris Braido (Bboytieris);

Companhia Naativa de Teatro – Dualidade e contraste – Uma homenagem ao Coringa e ao Robin – Dema Mello e Lucas Carvalho;

Dell-Arte Produções Artísticas – Homenagem aos Contadores de Histórias – Vinicius Betti e Bruno Silva (Brunim);

Equilibrius Artes – Brincadeiras Infantis – Thelma Azevedo e Luciana Rossi;

LeBru Produções Artísticas – Deus Anúbis e Cleópatra – Luciano Pedrilio, Leandro Campos e Bruna Villela;

Piquiliqui Produções Eventos Culturais – O Impetuoso (vulcão adormecido de Poços de Caldas) – Adriano Franco e Lílian Tranches;

Power Dance – Centenário dos Escoteiros no Brasil – Matheus Reis, Philipe Reis, Breno Reis;

Studio de dança Kika de Souza e Lucia Reis – Borboletas Polinizadoras – Kika de Souza e Lucia Reis;

Studio Garage – 50 anos do Hip Hop no Brasil – Guilherme Alves Pereira e Milene Aparecida Ribeiro;

Trupe de Ruah – Cinema Mudo de Buster Keaton – Ivan Soares e Julia Almeida;

Grupo Magia de Teatro – Deborah Soares como Iscrareti Bernadeti, Bufão da Charanga de 2024, em companhia de José Luiz Loiola.

Bonecos

Roni Mocchegiani

Paulo Gustavo

Aldir Blanc

Iscrareti Bernadeti – Bufão da Charanga

Dona Orlanda

Seu Joaquim

Luiz Siqueira

Pedro Caiapó