Alerta de chuvas intensas em Poços de Caldas

O final de janeiro e o início de fevereiro devem ser marcados por chuvas intensas em diversas regiões do Brasil, incluindo o Sudeste. Em Poços de Caldas, a Defesa Civil e a Prefeitura estão em alerta para possíveis temporais, seguindo as orientações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiram avisos de perigo de chuvas intensas para mais de mil municípios brasileiros.

Segundo o Inmet, o estado de atenção para perigo potencial de tempestades permanece até esta quarta-feira (29) em grande parte do Centro-Oeste e de outras regiões do país. Para o Sudeste, o aviso foi prorrogado até a noite de sexta-feira (31). Em Minas Gerais e São Paulo, que estão entre os estados mais atingidos, a possibilidade de temporais e novos estragos não são descartados.

Além do Sudeste, a faixa de alerta inclui áreas dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, e parte do Norte e Nordeste, reforçando a necessidade de precaução em áreas suscetíveis a alagamentos e penetrações da terra.

A Prefeitura de Poços de Caldas destaca que ações preventivas são realizadas durante o ano, incluindo a limpeza constante de bueiros, bocas de lobo e canais. Tais medidas ajudam a mitigar impactos mais graves em algumas regiões do município. Além disso, obras estruturais para condução de águas pluviais também contribuem para evitar maiores transtornos.

A Defesa Civil de Poços de Caldas está monitorando a situação e recomenda que a população adote medidas de segurança para minimizar os riscos durante as chuvas intensas.

RECOMENDAÇÕES DA DEFESA CIVIL

Evite transitar por áreas sujeitas a inundações.

Em caso de inundação de veículos, abra os vidros e saia pelo teto para buscar socorro.

Moradores de áreas de risco devem elevar móveis e estocar itens em locais altos.

Não consuma alimentos ou água contaminados por enchentes.

Mantenha equipamentos elétricos afastados da água e desligados durante tempestades.

Não estacione ou procure abrigo sob árvores durante chuvas fortes.

Informe a Defesa Civil sobre rachaduras ou movimentações de terreno.

CONTATOS PARA EMERGÊNCIAS

A população pode acionar a Defesa Civil de Poços de Caldas em caso de necessidade pelos números:

193 (Corpo de Bombeiros)

199 (Defesa Civil)

153 (Guarda Municipal)

(35) 3697-2266

O monitoramento segue ativo, e novos comunicados serão emitidos caso necessário. A Prefeitura reforça que a colaboração da população é essencial para a segurança de todos.