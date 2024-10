Alerta DME sobre golpe envolvendo falsas promessas de ressarcimento em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A DME Distribuição emitiu um alerta sobre um novo golpe que atingiu consumidores de Poços de Caldas. A fraude envolve ligações telefônicas nas quais os golpistas se passam por representantes do setor jurídico do Fórum, alegando que a DMED estaria devolvendo um valor de R$ 1.325,55 referente a cobranças indevidas da bandeira vermelha ao longo de um ano.

Durante as chamadas, os criminosos pedem dados pessoais e bancários das vítimas, realizados para realizar a transferência do valor prometido. Caso o consumidor se recuse a aceitar o dinheiro, os golpistas sugerem a doação do montante ao programa Criança Esperança, na tentativa de persuadir as vítimas.

Ao final da conexão, um número falso de protocolo é fornecido, visando conferir alternativamente ao golpe. A DME Distribuição reforça que o único canal de atendimento oficial da empresa é o telefone 0800 035 0196 e alerta a população para não compartilhar informações pessoais ou bancárias com desconhecidos.

A empresa recomenda atenção redobrada e solicitar que qualquer suspeita de golpe seja imediatamente denunciada às autoridades competentes.