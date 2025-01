ALERTA: Prefeitura de Poços intensifica ações contra a febre amarela

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais registrou o primeiro caso confirmado de febre amarela do ano em humanos em Camanducaia, aqui no Sul de Minas, no dia 08 de janeiro. Trata-se de um homem de 65 anos, residente da zona rural do município, que foi internado em São Paulo e encontra-se estável. Desde então, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem realizado ações para conscientizar a população sobre a importância da imunização contra a febre amarela. No último dia 10 de janeiro, foi identificada a morte de um macaco no bairro Jardim dos Estados, em Poços de Caldas. Os exames nesse animal ainda estão sendo realizados. Em seis meses, 29 macacos foram encontrados mortos na área da Regional de Saúde de Pouso Alegre, da qual Poços faz parte. Dois desses casos regionais atestaram positivo para a doença.

Para intensificar as ações de prevenção à doença, as equipes de Saúde da Família, agentes comunitários de saúde e Enfermagem estão realizando a busca de não vacinados. A Prefeitura solicita a colaboração da população local para que atendam às equipes e apresentem o cartão de vacina. Vale ressaltar que as equipes da Saúde estão uniformizadas e identificadas com crachás.

A vacina para a febre amarela faz parte do calendário básico de imunização das crianças de 9 meses a menores de 5 anos, com uma dose de reforço aos 4 (quatro) anos de idade, e dose única na população de 5 a 59 anos de idade não vacinada.

“A vacinação contra a febre amarela é uma medida eficaz de saúde pública para prevenir a doença, oferecendo segurança comprovada pela experiência acumulada ao longo dos anos. Todas as pessoas precisam verificar sua situação vacinal contra a febre amarela, estamos no período de circulação do vírus e aumento de casos em nossa região, e a vacinação é a única forma efetiva de prevenção contra essa doença grave e com alta letalidade”, destaca Gisele Scatola, responsável técnica de Imunização.

Cobertura Vacinal abaixo do ideal

Em crianças menores de um ano de idade, a cobertura vacinal até o momento é de 79,79%. A meta é atingir 95% da população entre 9 meses a 59 anos de idade.

Salas de Vacina em Poços de Caldas:

Atualmente o Município disponibiliza 21 salas de vacina que funcionam a partir das 8 horas manhã até às 16h30.

Sobre a Febre Amarela

Doença febril aguda, com gravidade variável, alta letalidade nas formas graves (aproximadamente 50%)

Causa:

A febre amarela é causada pelo vírus da febre amarela que é transmitido por mosquitos infectados.

Sintomas:

Os sintomas da febre amarela podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem:

1. Febre alta

2. Dor de cabeça

3. Dor no corpo

4. Náusea e vômito

5. Diarreia

6. Icterícia (amarelamento da pele e dos olhos)

7. Hemorragia (sangramento)

Formas de Transmissão:

Por picada de mosquitos – Haemagogus, Sabethes ( Aedes aegypti)

Prevenção:

A prevenção da febre amarela é fundamental e pode ser feita de várias formas:

1. Vacinação: a vacina da febre amarela é a principal forma de prevenção.

2. Controle de Mosquitos: eliminar os mosquitos que transmitem a doença é fundamental.

3. Uso de Repelentes: para evitar picadas de mosquitos.

4. Proteção Pessoal: usar roupas que cubram a pele e evitar áreas de risco.

Tratamento:

O tratamento da febre amarela é basicamente sintomático, ou seja, visa a aliviar os sintomas. Não há um tratamento específico para a doença, mas a vacinação é a melhor forma de prevenção.