Almôndegas de berinjela & Pavê de limão siciliano

INGREDIENTES DAS ALMÔNDEGAS

300g de carne bovina moída

300g de carne de porco moída

2 xícaras de chá de berinjelas picadas

1 xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

1/ xícara de chá de pimentão vermelho picado

1 colher de sopa rasa de erva doce seca

1 ovo

2 colheres de sopa de amido de milho

Sal, salsinha, cebolinha e queijo parmesão a gosto e óleo para fritar

PREPARO

Refogue em óleo, cebola, alho, beringela e pimentão, salpique a erva doce e misture tudo com as carnes e o ovo, sove bastante, junte o amido de milho, modele as almondegas e frite em óleo até firmar. Junte as almondegas ao molho já cozido e deixe incorporar por alguns minutos. Sirva com o macarrão de sua preferência salpicado de queijo parmesão e as ervas picadas.

INGREDIENTES DO MOLHO

1 kg de tomates maduros batidos no liquidificador

3 tomates sem pele picados

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

1/3 de xícara de molho de soja (shoyo)

Sal a gosto

PREPARO

Comece refogando alho e cebola em óleo vegetal, junte o tomate batido, os picados extrato de tomate, shoyo sal e uma pitada de açúcar e cozinhe até o molho engrossar.

INGREDIENTES DO RECHEIO I

250g de ricota fresca

1/3 de xícara de açúcar refinado

1/3 de xícara de leite

PREPARO

Bata no processador de alimentos até obter um creme.

INGREDIENTES DO RECHEIO II

250g de creme de leite fresco

½ xícara de chá de açúcar refinado

PREPARO

Bata em batedeira até o ponto de neve

INGREDIENTES DO RECHEIO III

2 claras de ovos

1/3 de xícara de chá de açúcar refinado

PREPARO

Bata em batedeira até o ponto de neve

INGREDIENTES DO PAVÊ

300g de bolacha champagne

INGREDIENTES DA CALDA

2 xícaras de chá de água

2 limões sicilianos

½ xícara de chá de açúcar cristal

¼ de xícara de chá de vodca

PREPARO

Raspe as cascas dos limões e cozinhe em água para extrair o aroma e sabor e coe, junte o açúcar e o suco dos limões nessa calda, espere ferver, deixe esfriar e junte a vodca.

MONTAGEM

Misture manualmente os três recheios, passe as bolachas pela calda e monte o pavê intercalando bolachas umedecidas e creme até o final. Decore com fatias finas de limão e chocolate em pó.