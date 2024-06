Almondegas de presunto e frango & Pudim de ricota com caqui

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DAS ALMONDEGAS

500g de presunto gordo moído ou processado

300g de peito de frango moído

1 ovo

1 colher de sopa de ervas finas

Sal, alho, cebola, Farinha de rosca e salsinha a gosto

PREPARO

Amasse tudo com as mãos até misturar bem, modele bolinhos como mini hamburgueres e frite em frigideira somente untada com óleo vegetal. Sirva acompanhado de macarrão com molho branco, ao alho e óleo ou vermelho.

INGREDIENTES DO PUDIM DE RICOTA

400g de ricota fresca

395g de leite condensado (1 lata)

3 latas de leite de vaca (usar a mesma medida do condensado)

2 gemas de ovos

12g de gelatina sem sabor (um envelope)

¼ de xícara de amido de milho

PREPARO

Dissolva a gelatina em pouca água. Bata no liquidificador a ricota, leite condensado, leite de vaca, amido de milho e as gemas e cozinhe o resultado até ferver, junte a gelatina dissolvida, misture bem, arrume em forminhas ou em travessa deixe esfriar leve à geladeira e sirva acompanhado

do creme de caqui.

PARA O CREME DE CAQUI

5 caquis rama forte maduros sem casca picados

1 xícara de chá de açúcar cristal

PREPARO

Cozinhe o caqui com açúcar até obter uma calda grossa e pedaçuda.