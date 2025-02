Alteração no atendimento da Delegacia de Trânsito e Acidentes de Veículos de Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que, a partir de agora, os serviços da Delegacia Especializada de Trânsito e Acidentes de Veículos de Poços de Caldas estão sendo prestados na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil, localizada na Avenida José Remígio Prezia, nº 502, Bairro Santana, Poços de Caldas.

As vistorias, no entanto, continuam sendo realizadas na antiga sede da Delegacia de Trânsito, na Avenida Mansur Frahya, nº 1365, Bairro Jardim Elizabete, em Poços de Caldas. O atendimento para vistorias ocorre em dias úteis, às terças e quintas-feiras, das 14h às 18h.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade e agradece pela compreensão.

