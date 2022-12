Alunos da Escola Municipal Carmélia de Castro recebem visita e presentes do Papai Noel

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Cerca de 120 jovens da Escola Municipal Carmélia de Castro, localizada na Fazenda Souza Lima, receberam a visita do Papai Poel da Unimed Poços, na última quarta-feira (14).

O “bom velhinho” levou com ele os presentes arrecadados pelos colaboradores da cooperativa de saúde e entregou a cada um dos alunos. “Nós temos essa parceria desde 2001 e é muito bom poder contar com a ajuda e parceria da Unimed. As crianças ficam muito felizes e nós mais ainda em vivenciar esse momento junto a elas” conta Elisabeth Pereira, diretora escolar.

Durante a tarde, as crianças do Jardim de Infância e Ensino Fundamental receberam os presentes que haviam pedido ao Papai Noel. Entre eles estavam chuteira, bola de futebol, bonecas e cesta básica. “Recebemos as cartas e disponibilizamos para que cada colaborador possa ‘adotar’ uma criança e atender ao desejo das crianças. É muito gratificante poder contribuir com o sonho, a esperança e o Natal de cada uma delas” afirma Iara Maria Pimenta de Castro, coordenadora do Espaço Viver Bem.

Ações Sociais

Em 2022 a Unimed Poços também realizou diversas ações voltadas a comunidade. Entre elas, o Curso para Gestantes, totalmente gratuito e aberto a população. No primeiro semestre, 36 gestantes receberam orientações sobre cuidados com a saúde e recém-nascido.

Além disso, mais de 150 peças de roupas foram recolhidas internamente na Campanha do Agasalho e doadas para Pastoral da Saúde da Igreja São Sebastião. Através de programas da cooperativa, também foram arrecadados 328kg de alimentos e 165l de leite.