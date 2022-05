Alunos da rede municipal de ensino participam do programa “Empreendedorismo nas Escolas”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino participam do programa “Empreendedorismo nas escolas – Coop Educação”, desenvolvido pelo Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Na última quarta-feira (18), a equipe do Sicoob Sarom ministrou palestra com o tema “As voltas que o dinheiro dá”, posicionando os educadores que já foram capacitados pelo Movimento CoopEducação sobre o papel do Sicoob Sarom como agente de desenvolvimento local e a importância de cada um para ativar a economia do município. Após o bate-papo, os educadores receberam o material pedagógico do programa para o desenvolvimento das ações nas 12 escolas parceiras.

Na Escola Municipal Vitalina Rossi, no Jardim Esperança, as atividades já tiveram início, com palestra da Unidade de Educação do Sicoob Sarom sobre os eixos do programa Movimento CoopEducação (Educação Cooperativista, Empreendedora, Financeira e Ambiental) para os alunos que já iniciaram as atividades do programa.

As palestras foram realizadas para as turmas do 7° ano e abrangeram três eixos propostos no Cooperjovem: Educação Empreendedora, Educação Cooperativa e Educação Financeira. Os temas foram abordados numa linguagem adequada para a faixa etária, abordando a importância da comunicação, liderança, cooperação e respeito pelo dinheiro e a importância de poupar. Segundo as professoras Maria do Carmo e Magda, os alunos gostaram bastante da iniciativa. Foram sorteados brindes para os estudantes que participaram, respondendo perguntas e dando suas opiniões sobre o assunto.

O Programa Coop Educação tem como objetivo ampliar o conhecimento e fortalecer conceitos de colaboração e união na juventude, com diversos projetos voltados para crianças e adolescentes sobre educação financeira e cooperativismo.