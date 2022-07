Alunos da rede municipal de ensino retornam às aulas

As aulas na Rede Municipal de Ensino tiveram início nesta terça-feira, 26 de julho, para aproximadamente 20 mil alunos matriculados em 50 Centros de Educação Infantil, 25 escolas de Ensino Regular, 8 unidades do Programa Municipal da Juventude e nos Centros de Atendimento Educacional Especializado.

Os educadores foram preparados para receber os estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O serviço de transporte escolar também foi disponibilizado a todos os alunos que têm direito ao benefício.

As equipes – que somam 3.372 servidores – já estão em atividade nas unidades mantendo os protocolos de segurança em saúde.

“O primeiro dia de aulas foi tranquilo, com toda a equipe mobilizada e motivada para o início de mais um semestre letivo. Desejamos um final de ano produtivo a todos”, destaca a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.