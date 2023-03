Alunos de Medicina da PUC Minas Poços de Caldas realizam ação no Dia Mundial do Rim

Estudantes de Medicina da PUC Minas Poços de Caldas realizaram, na manhã desta quinta-feira, 9 de março, uma ação de prestação de serviços e conscientização a respeito do Dia Mundial do Rim.

Os membros da Liga Acadêmica de Clínica Médica, orientada pela Profª. Francisca Raimunda de Souza Barreiro, aderiram a uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Nefrologia nesta data, conversando com a população em uma tenda montada na feira do bairro Vila Nova.

Os visitantes puderam realizar aferição de pressão arterial, aprenderam sobre o rastreamento de fatores de risco para doenças dos rins e receberam orientações sobre a importância do exame de creatinina para conhecimento da função renal e do acompanhamento médico por meio da atenção primária à saúde.

Beatriz Aquino

