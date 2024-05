Alunos do Parlamento Jovem devem elaborar propostas sobre o tema Melhorias no Ensino Escolar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Câmara de Poços, através da Escola do Legislativo, realizou diversas oficinas de formação para alunos do Parlamento Jovem 2024. Com a finalização dos encontros, os estudantes devem, agora, iniciar um trabalho de diagnóstico local e elaboração de propostas sobre o tema do projeto neste ano, que é Melhorias no Ensino Escolar. Estas propostas serão votadas na Plenária Municipal, agendada para 10 de junho.

Além das oficinas de formação politica, que trataram de pautas como Constituição Federal, Divisão de Poderes, O Papel do Vereador, Como se faz uma Lei e Orçamento Público, a Escola do Legislativo promoveu três oficinas de formação temática: melhorias no ambiente de ensino-aprendizagem; melhoria da aprendizagem e enfrentamento das desigualdades educacionais; fortalecimento da gestão democrática. Estes últimos encontros contaram com a participação das professoras Adriana Gavião Bastos, Gislaine Cristina de Souza, Renata de Oliveira Pamplim, Ana Paula Ferreira e Marcela Campos Batista Amaral, profissionais da área da Educação que atuam no município.

Nesta semana, a diretora da Escola do Legislativo da Câmara de Poços, Taís Ferreira, falou com os alunos sobre a elaboração das propostas e sobre as regras da Plenária. “Tivemos a oportunidade de conversar sobre como deve ser feito o diagnóstico local, o que devem analisar, quem irá auxiliá-los nessa fase e, também, sobre como devem ser redigidas essas propostas para posterior votação. Ainda falamos sobre como será a Plenária, como eles atuarão nesse dia, entre outros assuntos importantes. O tema de 2024 é muito pertinente, envolve o dia a dia dos estudantes, e essa é uma oportunidade única para que discutam e sugiram melhorias no ambiente escolar”, ressaltou Tais, que é também um das coordenadoras regionais do PJ.

Em âmbito municipal, as propostas aprovadas pelos alunos são enviadas aos vereadores, que dão os encaminhamentos necessários. Elas seguem, ainda, para votação nas Plenárias Microrregionais e Regional. Por fim, as sugestões que chegarem às últimas etapas vão para a fase estadual, quando são votadas e enviadas à Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Festival da Cidadania

Outra ação do Parlamento Jovem neste ano, dessa vez realizada pela coordenação regional do projeto, foi o Festival da Cidadania. Um encontro que reuniu as cidades que compõem o Polo Sudoeste, no município de Guaxupé, no dia 08 de maio. Intervenções artísticas, show de talentos, feira de profissões, mostras culturais e gincana do PJ foram algumas das atividades que aconteceram no Parque da Mogiana.

O objetivo dos encontros regionais, como o Festival da Cidadania, é promover a integração dos estudantes do Polo. Além de trocarem informações sobre o desenvolvimento do projeto em cada município, eles participam de atividades culturais e educativas. A Gincana, realizada pela primeira vez no Polo Sudoeste, foi uma forma de levar aos alunos informações sobre o texto-base do PJ, disponibilizado pela Escola do Legislativo da ALMG. O documento fala sobre o tema que está sendo debatido, a fim de auxiliar coordenadores, professores e estudantes no momento de estudo e elaboração de propostas.

O Festival contou com a participação dos municípios de Poços de Caldas, Guaxupé, Albertina, Alpinópolis, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Cássia, Carmo do Rio Claro, Itaú de Minas, Juruaia, Muzambinho, Nova Resende, Passos, Pratápolis, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, Monte Belo e Jacuí.

Escolas

Participam do PJ em 2024: Colégio Sete de Setembro, Escola Estadual Dr. Edmundo Gouvêa Cardillo, IFSULDEMINAS, Escola Estadual Professora Cleusa Lovato Caliari, Colégio Jesus Maria José, Colégio Nini Mourão, Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, Escola Estadual David Campista, Colégio CEPOC, Escola Profissional Dom Bosco e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (Padrão).

Cidadania

O Parlamento Jovem é um dos projetos institucionais promovidos pela Câmara de Poços. Ele é realizado em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), PUC Minas e Câmaras Municipais, visando à formação política e cidadã dos jovens. Além de despertar o interesse pelo exercício da democracia, possibilita o conhecimento do processo legislativo.