Ambulatório de enfrentamento à Covid-19 inicia atendimentos

A população tem agora mais um local para tratamento das síndromes gripais, como a Covid-19. Começou a funcionar nesta quarta (05) o Centro de Enfrentamento, um Ambulatório de Covid para acolher os pacientes, orientar, atender e encaminhar inclusive para outros serviços da Rede SUS, de acordo com a avaliação da necessidade de cada caso, a ser feita pela equipe médica. “Hoje começou a funcionar plenamente o Ambulatório para o atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19. Todos os profissionais para este atendimento já estão a postos no Ambulatório, devidamente preparados e capacitados e o Ambulatório, devidamente equipado para este trabalho. Esta abertura representa um avanço na abordagem da pandemia em nosso município, com o devido aval do Ministério da Saúde e, inclusive, sua participação no custeio. Além de oferecer boas condições para os pacientes Covid ou suspeitos, esta unidade facilita também, de maneira indireta, a atenção do sistema de saúde da cidade no atendimento dos pacientes não-Covid, isto porque as diversas unidades de saúde estarão mais livres para receber os pacientes não portadores do vírus mas que também necessitam da assistência para as outras diferentes patologias. A cidade ganha muito e os pacientes têm um local de excelência para a assistência especializada. Mais uma vez devo agradecer à generosidade de pessoas e de empresas de Poços de Caldas que possibilitaram a abertura e o funcionamento do Hospital de Campanha, onde funciona o Ambulatório”, comentou o secretário municipal de Saúde, Carlos Mosconi.

A estrutura conta com recepção, triagem, consultórios e sala de medicação, em espaço físico que fica no térreo do prédio do Hospital de Campanha. Oxímetro, termômetro infravermelho digital sem contato, medidor de glicemia, raio-X e eletrocardiograma fazem parte dos equipamentos para atendimento. O Ambulatório é um Centro de Enfrentamento Tipo 2, conforme o número de habitantes do município. O atendimento ocorrerá por demanda espontânea ou por encaminhamento a ser feito pelas unidades básicas de saúde. “A pessoa com sintomas, poderá vir diretamente ao Ambulatório, para triagem, orientação e atendimento. O teste rápido poderá ser feito neste primeiro atendimento ou agendado para um segundo momento, já que o exame deve ser realizado sete dias após a apresentação dos primeiros sintomas. O Ambulatório é uma estrutura dentro da Atenção Primária, com a finalidade de atender casos leves, referenciar casos moderados e graves para a nossa rede de urgência e emergência e, ao mesmo tempo, reduzir a circulação de pacientes com sintomas leves em outros serviços de saúde”, explicou Camila Bacelar, coordenadora da Divisão de Atenção Básica e coordenadora técnica do Ambulatório de Covid-19.

A equipe para o início do trabalho é formada por três auxiliares de enfermagem, dois enfermeiros, dois médicos, quatro auxiliares administrativos, quatro auxiliares de serviços gerais e quatro controladores de acesso. “Estes profissionais foram contratados e preparados especificamente para esta nova unidade de saúde, mais uma porta especializada para o acolhimento dos pacientes neste momento de pandemia”, disse a coordenadora administrativa Isabel Cristina de Oliveira Carvalho.

O Centro de Enfrentamento à Covid-19 funciona de segunda a segunda, das 7h às 19h, na Rua Paraíba, 672, no Centro de Poços.

Hospital de Campanha

Por enquanto, não há previsão para abertura do Hospital de Campanha, tendo em vista que a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid em Poços está oscilando entre 25% a 35%. A estrutura do Hospital de Campanha fica no mesmo endereço onde funcionou, de 2007 a 2012, o Hospital São Domingos, agora com 20 leitos clínicos e 10 leitos de UTI. O prédio foi cedido gratuitamente por seis meses, pelo proprietário, o médico ginecologista e hipnoterapeuta, Luciano Incrocci, para a montagem da nova unidade. Com o prédio cedido para a instalação do Hospital de Campanha, a Secretaria Municipal de Obras trabalhou na execução de adaptações e pequenos reparos, com valores estimados em 80 mil reais. A Secretaria de Serviços Públicos auxiliou na limpeza. A Secretaria de Defesa Social executou a sinalização de trânsito referente às vagas de embarque e desembarque. A Secretaria de Saúde, responsável pela nova unidade de atendimento, foi também a responsável por todo o gerenciamento e execução desta logística, que possibilitou a preparação do espaço. Foram recebidas doações da Alcoa e Alcoa Foundation, Grupo CBA e Mineração Curimbaba, Instituto Votorantim e Lavanderia Laundromatt. A contrapartida da PUC, pela implantação do curso de Medicina em Poços também foi revertida na compra de equipamentos necessários para o Hospital de Campanha.