Ambulatório de ortopedia é inaugurado na policlínica

Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (13), o Ambulatório de Ortopedia da Santa Casa na Policlínica Central. A reestruturação foi possível por meio de uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Santa Casa de Poços.

O novo local conta com uma recepção, consultório, sala de curativo, sala de gesso, almoxarifado e uma sala de raio-x.

O Diretor Técnico da Policlínica Central, Daniel Incrocci, explica como funcionará os atendimentos, “O ambulatório da Policlínica Central funcionará das 07h às 13h, de segunda a sexta, e terá um médico ortopedista com a equipe da Santa Casa todos os dias. O serviço de urgência e emergência ainda serão atendidos pela UPA ou Santa Casa.”

A obra foi executada pela Santa Casa e foi concluída em um prazo de 03 meses. Ao todo foram investidos cerca de 35 mil reais.

O Secretário de Saúde, Carlos Mosconi fala sobre o processo de instalação do ambulatório no novo local. “A Santa Casa tem o ambulatório de ortopedia que estava funcionando com limitações e nós avaliamos para que pudéssemos assumir esse ambulatório em parceria com a Santa Casa. Chegamos a conclusão de que trazê-lo para a Policlínica era a melhor opção, pois além de ser em uma região central, possui bom espaço físico. A Santa Casa trará toda equipe para trabalhar aqui. Nós vamos dar ao setor de ortopedia da cidade uma maior agilidade.”

No local foi realizada a troca de todas as luminárias, colocação de portas, colocação de pias, pintura, humanização do local e o mobiliário foi todo cedido pelo hospital.

O Superintendente da Santa Casa, Ricardo Sá ressalta a necessidade da mudança do ambulatório de ortopedia.“Foi feito fundamentalmente por uma questão de espaço, o ambulatório de ortopedia tinha uma unidade ambulatorial pequena, os pacientes ficavam do lado de fora esperando serem chamados, até por conta da pandemia que pedia o distanciamento social. Após um acordo com a Secretaria de Saúde, foi cedido o espaço e aqui tem uma área de recepção muito melhor. Cremos que em duas semanas todos os pacientes de ortopedia virão pra cá, então ficou uma área muito boa, essa reforma tornou o ambiente muito agradável. Nós conseguiremos uma melhor cultura na questão ortopédica ambulatorial e também de urgência e emergência da Santa Casa, a população só tem a ganhar com isso.”

A Santa Casa ficará restrita as questões de urgências e emergências ortopédicas, quando tudo o que for ambulatorial será encaminhado para o Ambulatório Ortopédico da Policlínica.