Andradas doa medicamentos para Prefeitura de Poços de Caldas

Na última quarta-feira (24), o Secretário de Saúde, Carlos Mosconi e a Secretária Adjunta, Rosilene Faria receberam a doação de 50 ampolas da medicação Midazolam de 5 mg, utilizadas para intubação de pacientes. A doação foi proveniente da Santa Casa de Andradas.

A falta de insumos, principalmente dos medicamentos usados para intubação orotraqueal, já começaram a faltar no município e em âmbito nacional.

Andradas faz parte da microrregião que é composta também pelas cidades de Caldas, Santa Rita de Caldas, Albertina, Ipúiuna e Ibitiúra de Minas.

O Secretário de Saúde agradeceu a cidade pelo ato solidário. “ Fiquei sensibilizado com a atitude da administração da cidade de Andradas, pela doação do medicamento Midazolam que está em falta no município e que são de importância vital para a intubação dos pacientes internados em decorrência do COVID-19. Esse gesto tem que prevalecer neste momento que estamos vivendo”.