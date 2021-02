Andradas recebe novo lote com mais de 500 doses da vacina contra Covid

Nessa segunda-feira (01) Andradas recebeu mais 545 doses da vacina contra a Covid-19, em novo lote enviado pelo Governo Estadual. Com isso, nos próximos dias, a Campanha de Imunização contra a doença terá continuidade.

Desse total de 545, 119 serão destinadas para a 2ª dose das pessoas que já receberam a Coronavac na primeira remessa e serão vacinadas no prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Das 426 restantes, 270 são da AstraZeneca referentes a 1ª dose e 156 da Coronavac, referentes as duas doses.

Segundo os critérios definidos pelo Ministério da Saúde dentro do Plano Nacional de Imunização, serão vacinados na primeira etapa:

– profissionais da área da Saúde, com contato direto ao combate da Covid-19;

– profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que em razão das suas atividades tenham contato com o público,

– e pessoas que residem em instituições de longa permanência (asilos).

É necessário deixar claro que os profissionais que atendem os pré-requisitos definidos pelo Ministério da Saúde serão contatados pela Secretaria Municipal de Saúde.

