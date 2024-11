ANEEL aprova redução de tarifas da DME distribuição

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, na terça-feira (19), durante reunião em Brasília, o reajuste tarifário anual da DME Distribuição (DMED). Este processo, previsto no contrato de concessão, trouxe uma boa notícia para os consumidores de Poços de Caldas e região: uma redução significativa nas tarifas de energia elétrica. Os novos valores entram em vigor a partir de sexta-feira, dia 22 de novembro.

O reajuste aplicado resultou em um impacto médio de -16,71% para os consumidores, com destaque para os seguintes fatores que permitiram a diminuição:

Redução de encargos setoriais e custos de transmissão.

Reversão de créditos tributários relativos ao PIS e à COFINS.

Quitação das Contas Covid e Escassez Hídrica, implementadas anteriormente para mitigar os efeitos financeiros durante o período crítico da pandemia e crises no setor elétrico.

Os consumidores atendidos pela DMED contarão com as seguintes reduções nos diferentes perfis de consumo:

Consumidores residenciais (B1): -13,88%.

Baixa tensão em média: -13,95%.

Alta tensão em média: -21,10%.

Os consumidores podem acessar mais detalhes sobre os cálculos e impactos das tarifas no site oficial da ANEEL: gov.br/aneel.

