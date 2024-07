ANEEL divulga início das entrevistas com os consumidores para o Prêmio IASC

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pesquisa é realizada desde 2000 e busca a opinião dos consumidores sobre as distribuidoras de energia elétrica

Foi divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o início da etapa de campo da 25ª pesquisa para apuração do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor – IASC 2024, cujo objetivo é avaliar, a partir da percepção do consumidor residencial, o grau de satisfação em relação ao serviço público de energia elétrica.

A empresa Qualitest Inteligência em Pesquisa é a responsável pelo trabalho, previsto para ser realizado no período de 05 de julho a 18 de outubro de 2024. A empresa aplicará questionários nos municípios sorteados, como é o caso de Poços de Caldas.

A pesquisa consiste em entrevistas individuais, realizadas pessoalmente, através de um questionário estruturado pela ANEEL. Cada entrevistador possui o documento “Nota de esclarecimento aos consumidores”, para apresentação aos entrevistados, o qual inclui a motivação da pesquisa e os contatos, para que os consumidores residenciais possam checar os dados do entrevistador. Lembrando que para esclarecer eventuais dúvidas, o consumidor pode entrar em contato pelo telefone 167 da ANEEL.

O Prêmio IASC visa destacar as distribuidoras mais eficientes, estimulando a melhoria contínua dos serviços. As empresas vencedoras recebem um troféu, um certificado e um selo de qualidade, o qual pode ser usado no material de divulgação. A DME Distribuição já foi reconhecida e premiada em edições anteriores.