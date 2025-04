ANEEL mantém bandeira verde para abril, sem custo extra na conta de luz

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que a bandeira tarifária para abril de 2025 continuará verde. Isso significa que os consumidores não terão acréscimo nas faturas de energia elétrica no próximo mês.

Desde dezembro de 2024, a bandeira verde tem sido mantida, refletindo a estabilidade na geração de energia no país. Mesmo com a transição do período chuvoso para o seco, as condições favoráveis de operação das usinas hidrelétricas garantem um fornecimento mais econômico, sem necessidade de acionamento intensivo de usinas térmicas, que possuem custo mais elevado.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias da ANEEL informa os consumidores sobre as condições de geração de energia elétrica e os possíveis impactos na conta de luz. A manutenção da bandeira verde demonstra um cenário positivo para o setor elétrico neste momento.

A Prefeitura de Poços de Caldas reforça a importância do consumo consciente de energia, evitando desperdícios e contribuindo para a sustentabilidade do sistema elétrico. Medidas simples, como desligar aparelhos que não estão em uso e utilizar lâmpadas LED, ajudam a reduzir o consumo e a manter tarifas mais acessíveis para todos.