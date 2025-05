Anime Poços 2025: Uma Jornada Pela Cultura Pop em Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Anime Poços retorna em 2025 com uma edição ainda mais vibrante e repleta de atrações para os fãs de anime, mangá, games e cultura pop. Desde 2011, o evento tem sido um ponto de encontro essencial para entusiastas e criadores, promovendo experiências únicas e memoráveis em Poços de Caldas, Minas Gerais.

Data e Local

• Data: 25 de maio de 2025 (domingo)

• Horário: Das 11h às 20h

• Local: Centro Cultural da Urca – Poços de Caldas, MG

Atrações Confirmadas

• Manolo Rey – Renomado dublador brasileiro, conhecido por dar voz a personagens como Sonic, Homem-Aranha, Luigi, Gaguinho, Will Smith, Marty McFly, entre outros.

• Mineiro do Queijo – Influenciador digital que une humor e cultura pop em paródias musicais com toque mineiro.

• Retsu Gregory – Cosplayer, wigmaker, propmaker e criador de conteúdo com forte presença no YouTube e TikTok.

• Bellaincos – Cosplayer profissional, criadora de conteúdo e jurada de concursos de cosplay, com destaque por seus tutoriais e dicas práticas.

• Grupos de K-Pop – Apresentações de Impactus e Quartz, trazendo covers empolgantes e coreografias de tirar o fôlego.



Artists’ Alley

O evento contará com uma área especial para artistas independentes, reunindo talentos locais e nacionais que apresentarão seus trabalhos autorais, prints, quadrinhos, artesanato e muito mais. Entre os expositores confirmados estão Dreamer Estúdio Criativo, Cella Polaroid, Xisele, Ateliê Pulo da Raposa e Blauth Artes.

Concurso Cosplay

Um dos pontos altos do Anime Poços, o concurso cosplay é aberto a todos os níveis e será dividido nas categorias Desfile, Apresentação e Kids. As inscrições estão disponíveis pelo site oficial.

Áreas Temáticas

• Sugar Maid Café – Um ambiente temático aconchegante, com atendimento especial e cardápio inspirado na cultura japonesa.

• Sala K-Poços – Espaço voltado ao K-Pop com interações, danças e bate-papos.

• Área de Games – Jogos variados disponíveis para o público se divertir ao longo do dia.

• Estandes – Produtos exclusivos, colecionáveis, roupas, acessórios e muito mais.

Ingressos antecipados

• Solidário: R$ 40 (com doação de 1kg de alimento não perecível)

• Meia-entrada: R$ 40 (para estudantes, idosos, PCDs, professores e jovens de baixa renda, com comprovação)

• Inteira: R$ 80

Ingressos na portaria

• Solidário: R$ 50 (com doação de 1kg de alimento não perecível)

• Meia-entrada: R$ 50 (para estudantes, idosos, PCDs, professores e jovens de baixa renda, com comprovação)

• Inteira: R$ 100

Todos os ingressos incluem entrada no evento, acesso a todas as áreas e atrações, incluindo sessões de autógrafos.

Informações e Contato

• Site Oficial: www.animepocos.com.br

• Ingressos: Sympla – Anime Poços 2025

• Instagram: @animepocos