Anitta, Alok e Gustavo Lima são atrações do Carnaval de Santa Rita do Sapucaí

O Carnaval de Santa Rita do Sapucaí – MG, promete ser histórico. O já conhecido conhecido Bloco do Urso tem expectativa de receber 20 mil foliões por dia.

A estrutura em que vai acontecer o Bloco está terminando de ser montada. A festividade não foi realizada nos dois últimos anos devido à pandemia da Covid-19 e, para a edição deste ano, a organização prepara cinco dias de shows: de sexta-feira (17) à terça (21).

De acordo com informações da organização, são cerca de 1,2 mil pessoas trabalhando na cidade para a montagem da estrutura dos shows, no comércio, nos hotéis e também no transporte. Ao contrário das edições anteriores, que tinham quatro dias de festividades, o Bloco do Urso de 2023 terá um dia a mais.

O evento deste ano contará com shows de Gusttavo Lima, Dennis, Léo Santana, Anitta e Alok, além de Pedro Sampaio, Zé Neto e Cristiano e outros nomes.

Beatriz Aquino