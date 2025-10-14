Anunciada a empresa e o valor para decoração natalina de 2025

O Departamento Municipal de Energia (DME) divulgou hoje (14/10), no Diário Oficial do Município, o extrato do Contrato de Prestação de Serviços para a Decoração Natalina de Poços de Caldas 2025.

foto: Victor Imesi

O contrato prevê a instalação, manutenção e retirada de toda a decoração, em regime de empreitada por preço global, com execução em 46 dias corridos após emissão da ordem de serviço pelo fiscal do contrato. A vigência do contrato é de cinco meses.

A empresa contratada foi a ML Eletricidade Ltda, pelo valor total de R$ 420 mil, já incluindo todos os impostos.

 

