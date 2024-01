Ao lado do “Homem-Aranha”, “Mulher Maravilha” faz sua primeira visita à Santa Casa em 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Há cerca de 2 anos, após realizar seu sonho d e adquirir uma fantasia de Mulher Maravilha, Karolyn Garcia começou a realizar visitas na Santa Casa de Poços e, desde então, vem trazendo alegria para os pequenos da Pediatria e também pacientes adultos internados no Hospital, já que ela também visita outros setores, como, por exemplo, a Oncologia.

Na última quinta-feira, 04, Karolyn fez sua primeira visita ao Hospital em 2024, só que desta vez com uma novidade que veio para ficar: ela veio acompanhada do “Homem-Aranha”.

Trata-se do marido de Karolyn, Armando Nery, que a acompanhava em todas as visitas para ajudá-la a se vestir de Mulher Maravilha e optou por começar a participar das visitas, vestido de Homem-Aranha.

“Ele me ajudava a vestir, ficava me esperando e teve a ideia de participar junto comigo. Eu achei uma boa para os meninos, já que meninas gostam mais da Mulher Maravilha e os meninos mais de heróis masculinos e eu percebi que eles gostavam muito do Homem-Aranha, por isso a escolha da fantasia”, conta Karolyn.

Já em sua primeira visita à Pediatria, Armando se emocionou. Em um dos quartos, Armando se encontrou com um pequeno fã do Homem-Aranha. “Adquiri meu traje e foi muito bom. Como somos um casal, decidimos dividir tudo na vida, então estamos dividindo isso também. Foi uma experiência emocionante, cheguei em um quarto e o garoto era fã do Homem-Aranha, com boneco, bola, foi muito legal”, disse Armando.

O assessor de Comunicação da Santa Casa, Rafael dos Santos Pasqua, agradece ao carinho do novo casal de super heróis do Hospital e destaca a importância do envolvimento da comunidade com a Irmandade. “Esse tipo de atitude da Karolyn e do Armando faz toda a diferença para nossos pacientes, que esquecem um pouco dos momentos difíceis que estão passando. Além deles, temos o Capitão América, a Cãoterapia, os palhaços, contadores de histórias e muitos outros que doam seu tempo para trazer um pouco de alegria aqui para o Hospital, obrigado a todos”, diz Rafael.